Двое взрослых и ребенок погибли в аварии на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

«Одиннадцатого июля в 21:20 на 803 километре автодороги М-4 „Дон“, Чертковский район, на пункте взимания платы произошло ДТП, в результате которого погибли три человека», - написали в публикации ведомства.

По неуточненной информации, водитель «Газон Некст» не справился с управлением и столкнулся с Lada Granta. Вторая машина продолжила ехать по инерции и столкнулась с автомобилями Haval, Kia Rio и Kia Ceed. В итоге погиб шофер Lada Granta и двое пассажиров этой машины, один из которых был ребенком.

Сейчас на месте ЧП работают полицейские, они устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее ребенок погиб в ДТП с газелью в Дагестане. Авария случилась в Дербентском районе недалеко от села Куллар. Маршрутка столкнулась с иномаркой, которая выехала на встречную полосу для обгона.