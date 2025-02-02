02 февраля 2025, 19:56

Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Тюменской области

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Крупная авария произошла вечером 2 февраля на трассе Тюмень — Каменка. В ДТП погибли четыре человека, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции Тюменской области.

Крупная авария произошла вечером 2 февраля на трассе Тюмень - Каменка. В ДТП погибли четыре человека, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции Тюменской области.

Три машины столкнулись на 28-м километре дороги. По предварительной информации, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Lada и Ford.

«В результате аварии скончались четыре человека, два из них несовершеннолетние. Еще шесть человек госпитализированы, из них трое детей», - рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.

Погибшие дети ехали в Chevrolet вместе с родителями. В живых осталась только одна пассажирка иномарки - третья дочь. Ее доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Движение на участке дороги, где произошла авария, полностью перекрыли. Объезд организовали через село Каменка по дороге Кулаково - Каменка.

Утром 2 февраля смертельное ДТП произошло на МКАД. В Северном Бутове столкнулись Lada, Kia, Dodgе и «Газель». Водитель последней скончался.

Дети ДТП
02 февраля 2025, 20:29
В Марьиной Роще на северо-востоке Москвы загорелся ангар
РИА «Новости»
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На северо-востоке Москвы загорелся ангар на территории стоянки. Открытый огонь охватил 150 квадратных метров и стремительно распространяется дальше, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы приняли вызов 2 февраля в 19:38. Заявитель сообщил, что в 7-м проезде Марьиной Рощи на территории начался пожар в ангаре размером 30 на 100 метров. Внутри могли находиться газовые баллоны, существовала опасность для людей.

К приезду пожарных расчетов площадь пожара увеличилась до 150 квадратных метров, огонь продолжил распространяться. По информации источника 360.ru, послышались громкие, похожие на взрывы звуки, произошло обрушение кровли. Спустя время площадь возгорания увеличилась до 250 квадратных метров.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что к тушению подключились 53 специалиста и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Днем 2 февраля пожар произошел на территории завода «Окна столицы» в Сергиевом Посаде. Огонь охватил 33 бытовки, пострадал один человек.

Пожары Москва
02 февраля 2025, 20:02
Дом загорелся в сочинском селе Раздольное
РИА «Новости»
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Сильный пожар охватил крышу дома около жилого комплекса «Министерские озера» в селе Раздольном в Сочи. Видео с места опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

На опубликованных кадрах видно, что пламя охватило крышу практически полностью.

Издание Sochi1.Ru со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС уточнило, что пожар охватил двухэтажный жилой дом на улице Тепличной. Пламя распространилось на площади в 300 квадратных метров.

На место прибыли подразделения спасателей, которые приступили к тушению. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

В воскресенье, 2 февраля, на территории завода «Окна столицы» в Сергиевом Посаде загорелись 33 бытовки. Пламя распространилось на площади в 300 квадратных метров. В результате происшествия ожоги рук первой и второй степени получил мужчина.

Пожары Сочи МЧС РФ
02 февраля 2025, 16:12
Появилось видео вероятного падения ступени ракеты в Липецкой области
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Видео с предположительным падением ступени отработанного ракетного комплекса, оставившей без света 540 домов в Липецкой области, опубликовал Telegram-канал Baza. Редакция подчеркнула, что пока не подтверждает подлинность кадров, снятых на камеру видеорегистратора.

На опубликованном видео упавший на землю сигарообразный предмет взорвался.

В пресс-службе регионального правительства в минувшую субботу, 1 февраля, сообщили, что ступень отработанного ракетного комплекса упала в деревне Елецкого района. Там подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.

Подачу электроэнергии в обесточенные дом жителей восстановили в 17:30.

Ракеты Видео Липецкая область
02 февраля 2025, 11:38
Два человека погибли при пожаре в панельном доме в Кузьминках
Пресс-служба МЧС
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Пожар произошел в двухкомнатной квартире на Волжском бульваре в районе Кузьминки в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о возгорании в 12-этажном панельном жилом доме на Волжском бульваре поступило в спасательную службу в 9:55. Уже в 10:04 пожарные прибыли на место происшествия.

Огонь охватил площадь в пять квадратных метров, горели личные вещи и мебель, из квартиры на десятом этаже шел дым.

К тушению привлекли 25 специалистов и семь единиц техники, рассказали в пресс-службе МЧС России. В квартире спасатели обнаружили тела погибших мужчины и женщины. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС.

Ранее крупный пожар произошел в нелегальном хостеле на улице Сходненский тупик в Москве. Пламя распространилось на площади 2000 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли 249 человек личного состава и 76 единиц техники.

Спасатели Пожары Москва

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