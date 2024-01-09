09 января 2024, 01:17

Двое туристов погибли из-за схода лавины в Мурманской области

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Двое петербуржцев погибли после схода лавины рядом с ущельем Рамзая в Хибинских горах в Мурманской области. Об этом в Telegram-канале сообщило СУ СК РФ по региону.

Правоохранители отметили, что по факту случившегося начали процессуальную проверку. Следователи выехали на место происшествия для осмотра и назначили судебно-медицинские экспертизы.

«Личности погибших установлены - это жители города Санкт-Петербурга 1975 и 1969 годов рождения», - сказано в сообщении.

Как рассказал гид по путешествиям в Хибины Илья Балымов в беседе с сайтом kp.ru , в это ущелье часто приезжают на снегоходах. Там не очень большая лавинная опасность, однако погибшие люди могли не учесть метель - скорость ветра достигала 25 метров в секунду. По словам специалиста, это первый смертельный случай в районе на его памяти.

Ранее снежный пласт едва не свалился на маму с коляской в Воронеже. В Сети появились кадры с места ЧП. На них видно, как жительница города шла с коляской около дома. Когда она поравнялась с углом, нависший с крыши снег упал. По ее словам, эту территорию ничем не огородили.

Санкт-Петербург Путешествия СК РФ
09 января 2024, 02:01
Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве
РИА «Новости»
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Поэта льва Рубинштейна в Москве сбила машина, его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом в соцсети сообщили знакомые Рубинштейна — поэт и журналист Игорь Иртеньев и дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника.

«Сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», - написал Иртеньев.

Информацию подтвердила Вероника Любарская.

«Льва Рубинштейна сбила машина. Он в Склифе, переломы и черепно-мозговая травма», - написала она.

Официальной информации о происшествии и состоянии здоровья Льва Рубинштейна пока нет.

Рубинштейну исполнилось 76 лет. Свой творческий путь поэт начал в 1960-х годах, с тех пор стал считаться основоположником московского концептуализма. Его отличали стихи на карточках.

Ранее финалистка конкурса «Мисс Россия-2016», чемпионка Европы по спортивным танцам Яна Добровольская попала в ДТП на пешеходном переходе в Тюмени. Из-за скользкой дороги машина «поплыла» и ударила другой автомобиль, в котором находилась беременная женщина.

ДТП Дороги Машины Москва
09 января 2024, 01:30
Полицейские поймали подозреваемых в поджоге двери в квартиру Татаренкова
РИА «Новости»
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге», - заявила она.

Ранее Татаренков рассказал о поджоге двери в его квартиру в Санкт-Петербурге. По его словам, с жилищем ничего не случилось, потому что дверь бронированная. При этом поджигатели рассчитывали устроить большой пожар. Они заблокировали магнитный замок наклейками, обложили дверь шинами и бросили бутылку с зажигательной смесью. Огонь заметила соседка и вызвала МЧС.

Зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров не исключил «украинский след» в произошедшем. Он отметил, что спецслужбы Украины часто используют свою агентуру. Он призвал подобные поступки немедленно пресекать.

Санкт-Петербург Поджоги Полиция
09 января 2024, 00:53
Программиста из России застрелили в Аргентине
Unsplash
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Грабители застрелили программиста из России Евгения Сипатова на пороге его дома в Буэнос-Айресе, сообщило издание Infobae. По информации СМИ, 40-летний мужчина попытался оказать преступникам сопротивление, за что поплатился жизнью.

Сипатов стал жертвой мотоциклетных налетчиков, попытавшихся забраться в его дом. Преступники попали на камеры видеонаблюдения: сразу после убийства главарь банды попытался продать свой мотоцикл, чтобы отвести с себя подозрения, но правоохранительные органы поймали его.

Россиянин переехал в Аргентину и получил гражданство этой страны, в Буэнос-Айресе он жил вместе с беременной женой. Помимо программирования, он занимался продажей криптовалюты. Дом, на пороге которого его застрелили, мужчина закончил строить за несколько недель до убийства.

В Латинской Америке нападения грабителей остаются частым явлением, несмотря на старания правоохранителей. Ранее в Бразилии преступники взяли в заложники родителей девушки футболиста Неймара и ограбили их дом, забрав предметы на сумму в 10 миллионов рублей.

Убийства Аргентина Преступления Россия
09 января 2024, 00:48
Первоклассник получил шкафом по голове в детском лагере под Петербургом
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Шкаф упал на ребенка в детском лагере в Ленинградской области. Об этом сообщило издание «Патрульный Петербурга».

После происшествия восьмилетнего мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у школьника сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

«Взрослые сообщили, что ребенок уронил на себя шкаф. Врачи оценили состояние юного пациента как средней степени тяжести, его было решено поместить в реанимацию. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются», - рассказали журналисты.

Ранее девятимесячный ребенок упал с дивана в Колпине в Санкт-Петербурге. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. По данным журналистов, мальчик ударился затылком. В итоге травмы оказались несовместимы с жизнью, пациента не удалось спасти. После случившегося правоохранительные органы начали проверку.

Санкт-Петербург Дети Ленинградская область Школьники

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