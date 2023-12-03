Двое спасенных из горевшей квартиры в Москве детей погибли
Двух спасенных из горевшей квартиры в центре Москвы детей передали бригаде скорой. Медики попытались их реанимировать, но тщетно — девочка и мальчик скончались, сообщил источник «360».
По его данным, массовая авария произошла в воскресенье днем. О состоянии пострадавшего несовершеннолетнего пока ничего не известно. На место прибыли представители экстренных служб.
Все причины и обстоятельства ДТП установят автоинспекторы. Другие подробности уточняются.
Утром легковушка на МКАД влетела в ограждение и перевернулась. О пострадавших информации не поступало.
Непогода 3 декабря привела к многочисленным ДТП в Подмосковье. На 51-м километре трассы М9 «Балтия» не справился с управлением водитель Datsun и врезался в Audi. В результате происшествия пострадавших нет, пять транспортных средств получили механические повреждения.
По предварительным данным ведомства, 3 декабря на стройке на Волоколамском шоссе во время разгрузочных работ на голову рабочего упал кусок железной конструкции. От полученных травм он скончался до приезда скорой.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и собрали материалы для выяснения всех обстоятельств случившегося. Устанавливаются должностные лица, которые допустили нарушение правил охраны труда. Сотрудники СК назначили необходимые судебные экспертизы.
На днях в Москве мужчину придавило шкафом управления подстанцией, когда тот разгружал фуру. Несчастный случай произошел в районе Перово на 1-й Владимирской улице.
Огонь распространился на 25 квадратных метров. МЧС поделилось кадрами пожара.
Источник «360» ранее уточнил, что возгорание произошло в Таганском районе на улице Библиотечной, загорелась квартира на 10-м этаже. Очевидцы заметили двух детей в окне горящей квартиры - те сообщили, что взрослых нет дома. На балконе 10-го этажа стоял пожилой мужчина, ему было трудно дышать. Этажом выше также люди просили о помощи. Из многоэтажки эвакуировали 30 человек.
Накануне на юго-востоке Москвы из горящей квартиры в Юго-Восточном административном округе также спасли двух детей. Пожар произошел в 17-этажном жилом доме.
«В результате происшествия пострадавших нет, пять транспортных средств получили механические повреждения», - передали в министерстве.
На этом же участке дороги водитель Suzuki столкнулся с грузовиком Ford. Повреждения получили еще четыре авто. К месту происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, движение на трассе из-за аварий ограничили. Водителям посоветовали ехать в объезд.
На шоссе произошло столкновение 20 автомобилей, уточнил RT. В общей сложности произошло девять мелких ДТП.
Москву и область 3 декабря замело снегом, водителей предупредили о заносах и накатах на дорогах. Видимость упала практически до 50-100 метров. Автомобилистам напомнили, что необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, а по возможности вообще не садиться за руль.
Снегопад будет идти в столице и Подмосковье всю ночь. А на следующей недели в регионе ударят морозы до -30 градусов.