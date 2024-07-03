Двое россиян успели на свои рейсы после ДТП с автобусом в Анталье

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В больницу, по ее данным, попали 20 туристов с травмами разной степени тяжести. Подробности о состоянии людей Осипова не привела, но подчеркнула, что обошлось без тяжелых случаев.

Всем пострадавшим в результате ДТП оказывает поддержку страховая компания и представители туроператора, добавила собеседница 360.ru.

«Страховая обеспечит компенсацию проживания до возвращения домой и за вылет домой. Туроператор также оказывает содействие в подборе подобных вариантов», - пояснила Осипова.

Информацию о том, как из каких российских регионов приехали на отдых в Турцию пострадавшие туристы, специалист не привела, уточнив, что туроператор такие подробности не предоставляет.

По данным турецкой газеты «Бир гюн», в больницу города Манавгат после аварии попали 16 россиян и четверо белорусских туристов.

Автобус, который следовал в аэропорт Антальи, попал в ДТП рано утром 3 июля.

Транспортное средство влетело в столб на перекрестке Моста Демократии кольцевой дороги Манавгата.