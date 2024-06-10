Двое рабочих погибли в системе очистки отходов в Приморье

«Ночью 10 июня 2024 года в ходе работ по очистке и обслуживанию системы обеззараживания и хранения отходов животноводческого комплекса в селе Степное, два работника подрядной организации, 1976 и 1978 года рождения, не вышли на поверхность», - уточнило надзорное ведомство.

Их тела обнаружили в результате проведенных поисково-спасательных работ. Сейчас ведется доследственная проверка. По одной из основных версий, рабочие погибли, отравившись токсичными газами.

В надзорном ведомстве заявили, что по итогам проверки оценят исполнение требований законодательства в сфере охраны труда и соблюдение техники безопасности при организации и производстве таких работ.

Ранее в Уфе два человека погибли во время пожара, который возник из-за неисправного кондиционера.