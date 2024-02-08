Двое подростков избили сверстника в Королеве

По данным ведомства, драка произошла 5 февраля на территории образовательного учреждения. Между тремя подростками произошел конфликт. В результате чего двое из них накинулись на 16-летнего парня.

Следователи установят все обстоятельства потасовки, проведут опросы и назначат судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как сообщило РИАМО со ссылкой на источник в медицинских кругах, 5 февраля в больницу угодил ученик девятого класса после того, как его избила толпа молодых людей. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и множественные гематомы. Предварительно, в районе лесополосы рядом с образовательным учреждением его избили двое парней, а наблюдали за происходящим еще около 17 человек в возрасте от 17 до 20 лет.

Под Тюменью двое мужчин напали на двух подростков. Причиной драки стала звезда на кадетской шапке , которую перепутали с армейской.