08 февраля 2024, 16:15

Двое подростков избили сверстника в Королеве

Unsplash
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Двое подростков из Королева избили сверстника. Как сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Московской области, по факту потасовки организовали проверку.

По данным ведомства, драка произошла 5 февраля на территории образовательного учреждения. Между тремя подростками произошел конфликт. В результате чего двое из них накинулись на 16-летнего парня.

Следователи установят все обстоятельства потасовки, проведут опросы и назначат судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как сообщило РИАМО со ссылкой на источник в медицинских кругах, 5 февраля в больницу угодил ученик девятого класса после того, как его избила толпа молодых людей. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и множественные гематомы. Предварительно, в районе лесополосы рядом с образовательным учреждением его избили двое парней, а наблюдали за происходящим еще около 17 человек в возрасте от 17 до 20 лет.

Под Тюменью двое мужчин напали на двух подростков. Причиной драки стала звезда на кадетской шапке , которую перепутали с армейской.

Драки Мытищи Королев Следственный комитет России
08 февраля 2024, 16:48
Водитель сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП
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В Южном округе Москвы водитель сбил подростка и скрылся с места аварии. Его объявили в розыск, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Братеевская водитель машины наехал на 15-летнего мальчика и уехал в неизвестном направлении.

В результате ДТП подросток получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии. Прокуратура проконтролирует, чтобы полицейские нашли водителя и привлекли его к ответственности.

За неделю с 29 января по 4 февраля ГИБДД зафиксировала на дорогах в Москве 98 аварий. В них пострадали 107 человек, в том числе шестеро детей. Четыре участника ДТП погибли.

ДТП Москва
08 февраля 2024, 16:23
«Лежит в крови среди деревьев». В Ленобласти в жилом квартале погибла беременная лосиха
Телеканал «360»
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Беременная лосиха забежала во двор жилого дома в Новом Девяткине в Ленинградской области. Позже местные жители нашли раненое животное неподалеку от этого района. Очевидцы в беседе с «360» рассказали, что произошло с диким животным.

По словам жительницы района, лосиха умерла, несмотря на попытки местных жителей ее спасти. Она отметила, что животное некоторое время бегало во дворе дома, а затем зашло в лесополосу. Лосиху нашли местные жители, когда та уже была ранена и истекала кровью.

«Лось уже умер. Я не знаю, забрали его оттуда или нет. Рядом с лосем были люди, он [умер] у них на глазах. Пока живой был, с нашего дома жильцы охраняли его, чтобы собаки не разодрали», - объяснила женщина.

Она сообщила, что лосиху заметили еще вечером 7 февраля. Неравнодушные люди звонили в специальные службы, но на вызов никто не приехал. Она добавила, что лосиха была беременной.

«Никто не приехал, а потом люди пошли с собаками гулять и увидели его в таком состоянии, он уже лежал. Беременная лосиха молодая», - указала очевидица.

Другая жительница района отметила, что дикое животное заметила воспитательница детского сада. По словам очевидицы, люди обращались в МЧС, в администрацию и ветеринарные клиники, но никто не согласился помочь дикому зверю.

«Мне дочь прислала видео, что лось бегает прямо возле их дома, носится по двору, вполне себе здоровое животное. Следом присылает, что уже лежит в крови среди деревьев», - пояснила женщина.

Ранее на территорию детского сада в Череповце забежала рысь. Периметр оцепили, малыши остались в здании за закрытыми дверями. К детскому саду прибыли охотники, которые усыпили дикую кошку и отвезли ее в лес.

Ленинградская область Видео Животные
08 февраля 2024, 15:59
Массовое ДТП произошло на северо-западе Москвы
РИА «Новости»
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В Северо-Западном округе Москвы произошла массовая авария. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Днем 8 февраля на въезде в район Строгино, напротив магазина «Леруа Мерлен», столкнулись несколько автомобилей.

В распоряжении «360» появилось видео с последствиями произошедшего. Участниками крупной аварии стали два внедорожника, такси и самосвал. На место ДТП прибыли две машины скорой помощи, автомобили ДПС и МЧС.

Другие подробности уточняются. О пострадавших информации не поступало. Все причины и обстоятельства ДТП установят автоинспекторы.

Ранее водитель легкового автомобиля в неадекватном состоянии наехал на семь машин. ДТП произошло на 37-м километре МКАД на внешней стороне, рассказал источник «360». В результате пострадал один человек.

ДТП Москва
08 февраля 2024, 15:37
Спасатели локализовали пожар на Васильевском острове
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Василеостровском районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, на месте происшествия работают 20 спасателей.

«Горит комплекс из восьми бытовок на 160 квадратных метрах», - передали в министерстве.

Сведения о пострадавших не поступали. Тушить пламя продолжают 20 специалистов на пяти спецмашинах.

Сообщение о возгорании поступило 8 февраля в 14:08. На 17-й Линии Васильевского острова загорелось восемь бытовок размером три на шесть метров каждая. В 14:19 пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. Спустя 41 минуту пламя удалось локализовать.

Ранее пожар произошел в квартире на востоке Москвы. Одна женщина отравилась продуктами горения, она кончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ Россия

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