03 января 2024, 11:57

Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП с микроавтобусом в Мытищах

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Авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла в ночь на 3 января в Мытищах, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Московской области.

ЧП случилось примерно в 00:35 на 17-м километре трассы М-8 «Холмогоры». По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford совершил столкновение со стоящим на обочине из-за поломки автомобилем Lada.

В результате столкновения пострадал не имеющий права управления 17-летний водитель Lada, а также его 15-летний пассажир. Молодых людей с травмами отвезли в больницу.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. По итогам проверки они примут соответствующее процессуальное решение в установленном законом порядке», - заявили в пресс-службе МВД.

В первый день нового года восемь машин попали в аварию на проспекте Мира в Москве. На дороге столкнулись две машины, они потеряли управление и протаранили шесть припаркованных автомобилей.

Мытищи ДТП Машины Водители Полиция Lada
03 января 2024, 09:34
Электроподстанция загорелась на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Утром 3 января в столичном районе Люблино на электроподстанции «Чагино» загорелся трансформатор. Информация о возгорании поступила в экстренные службы около 05:45, сообщил источник «360».

Перед тушением пожара подстанцию обесточили. Около 07:15 пожарные ликвидировали огонь, а затем запустили систему охлаждения трансформатора.

По словам собеседника «360», ЧП на электроподстанции никак не повлияло на функционирование системы энергоснабжения Москвы, все потребители обеспечены электроэнергией.

Это второй за последние два месяца пожар на электроподстанции «Чагино». Энергетики выясняют причины произошедшего.

Пожары Москва
03 января 2024, 07:44
Четыре человека погибли при пожаре в магаданском селе
РИА «Новости»
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Пожар произошел в ночь на 3 января в частном доме в селе Балаганное, которое находится в 120 километрах от Магадана. Четыре человека погибли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, к моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. После ликвидации возгорания спасатели нашли тела четырех человек.

Уточняется, что огонь уничтожил стены, кровлю дома и пристройку к нему на площади 18 квадратных метров. Следственная группа устанавливает обстоятельства, при которых произошел пожар.

Минувшей ночью также произошел пожар в Баковке в городском округе Одинцово. По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ, после чего началось возгорание.

Пожары МЧС РФ
03 января 2024, 05:18
Потерявшаяся собака напала на девочку в Томске
РИА «Новости»
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Породистая собака напала на семилетнюю девочку в Томске. Ребенок сильно пострадал, его доставили в больницу, сообщил РЕН ТВ.

Нападение случилось в переулке Карпова. Собака породы хаски напала на девочку. Ребенку помог мужчина, который чистил автомобиль от снега неподалеку. Он отогнал пса щеткой. Судя по ошейнику, собака потерялась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном вреде здоровью. Правоохранители изучают подробности нападения животного на ребенка.

В Екатеринбурге женщина выбросила породистого щенка в мусорку. Пса спасли сотрудники коммунальной службы, когда услышали писк. Женщина объяснила свой поступок тем, что после рождения у щенка пропало сердцебиение.

В Москве ветеринары спасли породистую кошку от наклейки в форме сердца. Украшение прилипло к небу животного и поранило ротовую полость. Если бы кошка проглотила наклейку, у истории могла бы закончиться очень печально.

Уголовное дело Дети Больницы Собаки Животные
03 января 2024, 05:10
Саратовский школьник попал в реанимацию после запуска пиротехники на Новый год
РИА «Новости»
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Ученик девятого класса попал в больницу в результате неосторожного запуска салюта в новогоднюю ночь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале МЧС Саратовской области.

«В поселке Заволжский Пугачевского района 1 января в 00:10 школьник осуществлял запуск пиротехнического изделия на открытой площадке. В результате неосторожности при использовании салюта молодой человек получил ожоги», - уточнили в ведомстве.

Подростка отправили в реанимационное отделение Пугачевской больницы.

Региональный СК уже инициировал проверку, по результатам которой они примут процессуальное решение.

При этом следователи выяснили , что 15-летний юноша находился в тот момент на улице вместе в сестрой. Он зажег петарду, от хлопка которой и получил термические ожоги в области головы и на руке.

Ранее школьник из Новосибирска покончил с собой в новогоднюю ночь из-за подарка. Семикласснику не подарили новый компьютер из-за плохих оценок.

Саратов Дети Новый год

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