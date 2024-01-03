Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП с микроавтобусом в Мытищах

ЧП случилось примерно в 00:35 на 17-м километре трассы М-8 «Холмогоры». По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford совершил столкновение со стоящим на обочине из-за поломки автомобилем Lada.

В результате столкновения пострадал не имеющий права управления 17-летний водитель Lada, а также его 15-летний пассажир. Молодых людей с травмами отвезли в больницу.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. По итогам проверки они примут соответствующее процессуальное решение в установленном законом порядке», - заявили в пресс-службе МВД.

В первый день нового года восемь машин попали в аварию на проспекте Мира в Москве. На дороге столкнулись две машины, они потеряли управление и протаранили шесть припаркованных автомобилей.