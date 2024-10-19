19 октября 2024, 11:12

Двое мужчин погибли на Ладожском озере после переворачивания лодки

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В районе деревни Лигово Волховского района на Ладожском озере обнаружили перевернутую моторную лодку. Два находившихся на борту человека погибли, одного мужчину спасли, сообщила пресс-служба северо-западной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло 18 октября, выжившего мужчину поместили в больницу. Прокуратура начала проверку, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее лодка с двумя рыбаками перевернулась в Московской области. Один из находившихся на борту смог выплыть на берег самостоятельно и обратился за помощью в экстренные службы.

Лодка опрокинулась на сравнительно мелком месте, поэтому второй рыбак смог стать в озере на ноги. К этому времени уже стемнело, и он не решился двигаться к берегу, чтобы не попасть в подводную яму или не оступиться. Мужчину вытащили из воды работники «Мособлпожспаса».

Генпрокуратура РФ Ленинградская область
19 октября 2024, 10:57
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Кирсанове
Пресс-служба МЧС
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После взрыва газа в многоквартирном доме в Кирсанове возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Тамбовской области.

Взрыв произошел на четвертом этаже дома на Коммунистической улице. Жертвами ЧП стали три человека, еще восемь жильцов пострадали.

На месте взрыва работают следователи и криминалисты. Они выяснят все обстоятельства и причину произошедшего. В связи с ЧП проверку также проводит прокуратура. Специалисты изучат, как эксплуатировалось газовое оборудование в здании. Координацией работы экстренных служб и правоохранителей занимается прокурор Тамбовской области Александр Гулягин.

Для жильцов частично обрушившегося дома организовали пункт временного размещения на 60 мест. С эвакуированными людьми работают психологи.

Уголовное дело Взрывы Следственный комитет России
19 октября 2024, 08:37
Два человека погибли при взрыве бытового газа в Кирсанове
Пресс-служба МЧС
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Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области. В пресс-службе МЧС России сообщили, что на месте обрушения пятиэтажки работают спасатели.

«Предварительно, пострадали четыре человека, из них двое погибли. Спасены пять жильцов», - уточнили в МЧС.

Пожарные ликвидировали возгорание, которое началось после утечки бытового газа на площади 150 квадратных метров. Повреждены четвертый и пятый этажи дома на Коммунистической улице.

Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил , что взрыв произошел на четвертом этаже. Жильцов срочно эвакуировали.

Губернатор добавил, что за помощью к медикам обратились восемь человек, их доставили в больницу. Пятеро отказались от госпитализации.

Ранее взрыв газовоздушной смеси с последующим горением произошел в Дагестане. ЧП случилось в квартире на первом этаже многоквартирного дома. Пострадал 26-летний мужчина, который в момент происшествия был в квартире. Он попал в больницу в тяжелом состоянии с множественными ожогами.

Газ Взрывы
18 октября 2024, 22:55
МВД возбудило дело после гибели подростка в ДТП с питбайком в Подмосковье
Пресс-служба МВД
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Ехавший на питбайке подросток погиб в аварии в городском округе Лотошино, сообщила пресс-служба МВД по Московской области. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего.

По данным следствия, подросток 2011 года рождения ехал на мини-мотоцикле по дороге Лотошино - Ошейкино со своим товарищем 2012 года рождения.

«Несовершеннолетний, управляя питбайком, выехал со второстепенной дороги на шоссе и совершил столкновение с легковым автомобилем „Мерседес“», - уточнили в полиции.

Водитель питбайка выжил, его доставили в больницу. Пассажир от полученных травм погиб на месте. МВД возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 УК.

Накануне подросток из Петербурга без спроса взял машину отца и поехал кататься с подругами. Автомобиль заметили сотрудники ДПС и потребовали остановиться. Молодой человек проигнорировал требование и попытался скрыться, но угодил в ДТП.

Уголовное дело Дети ДТП Полиция Лотошино
18 октября 2024, 19:10
Скорая врезалась в Mercedes на северо-востоке Москвы
Телеканал «360»
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Машина скорой помощи с включенным проблесковым маячком врезалась в Mercedes на пересечении улиц Декабристов и Каргопольской. Об этом 360.ru сообщил источник.

Обошлось без пострадавших. По предварительной информации, водитель скорой не убедился в безопасности маневра и влетел в легковушку. Авария произошла прямо на пешеходном переходе.

Других подробностей происшествия пока нет.

Ранее пожарная машина и автобус столкнулись в Новой Москве. По словам источника 360.ru, оба водителя пострадали. В автобусе пассажиров не было.

Скорая помощь ДТП Mercedes Москва

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