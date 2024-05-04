Двое московских туристов потерялись на вершине Эльбруса

Информация поступила в 15:44. Мини-группа пропала на высоте пять тысяч метров. Перед подъемом на гору туристы не зарегистрировались в МЧС.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и представители ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска „Лидер“» выдвинулись на место происшествия. Подробности уточняются.

Республиканское управление МЧС со ссылкой на метеорологов выпустило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии на период с 18:00 04 мая до 18:00 05 мая. Опасно подниматься выше 2,5 тысячи метров.

В августе 2023 года при восхождении на Эльбрус погиб турист из Краснодара. Он шел в группе из 14 человек, сорвался с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы. Тело эвакуировали на коммерческом самолете и передали следователям.