Двое из семи членов экипажа перевернувшегося на Сахалине грузового судна погибли

Грузовое судно перевернулось в порту Корсаков 18 октября, на его борту находились семь человек. Двое из них погибли, одного пострадавшего поместили в больницу. Сейчас спасатели продолжают поиски еще четырех членов экипажа.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации. По факту случившегося начала проверку транспортная прокуратура.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко подтвердил , что судно опрокинулось из-за перегруза. По его словам, корабль перевозил щебень и песок. МЧС ведет поисково-спасательную операцию, на месте работают два буксира и спасательное судно.