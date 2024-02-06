Двое голых мужчин устроили эротическое шоу в подъезде в Ленобласти

Свидетелями случившегося стали жители дома на улице Шувалова. Сначала им показалось, что участники «шоу» - мужчина и женщина. Позже выяснилось, что оба человека мужского пола.

В квартире, которую снимали эти мужчины, нашли шприцы и кровь. Как отметили изданию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, запечатленные на видео были, предположительно, в наркотическом опьянении.

Ранее сибирская правозащитная группа «Радетель» призвала лишить российского гражданства выступившую на Параде гордости ЛГБТ* в Буэнос-Айресе Наталию Орейро. Как заявил в беседе с «360» участник организации и автор идеи Иван Квасницкий, артистка давно занимается пропагандой нетрадиционных отношений.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.