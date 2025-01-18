Двое детей заживо сгорели при пожаре в курском селе

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По данным ведомства, возгорание началось в одной из комнат. В ходе тушения спасатели обнаружили безжизненные тела двух мальчиков. Старшему было три года, а младшему - только год.

На месте пожара работали 12 специалистов и четыре единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее жертвами пожара в многоквартирном доме в поселке Кильмезь стали два пенсионера.

Три человека смогли выбраться из горящего жилища до приезда сотрудников МЧС.

В Омской области женщина жестоко избила своего 11-месячного сына. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщал Infox.ru.

Женщина объяснила свои действия тем, что наказала ребенка, который испачкался в саже.