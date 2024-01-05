Двое детей пострадали во время катания на горке в Красноярском крае

Вечером 2 января шестилетняя девочка вместе со старшей сестрой и отцом гуляли на территории ледового городка в микрорайоне №4. Девочки забрались на горку, решив съехать с нее на одноместной плюшке.

Во время спуска плюшка налетела на деревянный настил, из-за чего шестилетняя девочка ударилась затылком об лед. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.

В тот же день на базе отдыха в Шарыповском районе при спуске с горки четырехлетняя девочка не удержала равновесие и упала, ударившись шеей. После осмотра в больнице у нее диагностировали ушиб позвоночника.

В Свердловской области 12-летний мальчик напоролся на деревянную щепку, катаясь на горке.