05 января 2024, 11:18

Двое детей пострадали во время катания на горке в Красноярском крае

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Две девочки получили травмы во время катания на горке в городе Шарыпово, главк СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия инициировал проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вечером 2 января шестилетняя девочка вместе со старшей сестрой и отцом гуляли на территории ледового городка в микрорайоне №4. Девочки забрались на горку, решив съехать с нее на одноместной плюшке.

Во время спуска плюшка налетела на деревянный настил, из-за чего шестилетняя девочка ударилась затылком об лед. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.

В тот же день на базе отдыха в Шарыповском районе при спуске с горки четырехлетняя девочка не удержала равновесие и упала, ударившись шеей. После осмотра в больнице у нее диагностировали ушиб позвоночника.

В Свердловской области 12-летний мальчик напоролся на деревянную щепку, катаясь на горке.

Дети Больницы Красноярский край
05 января 2024, 11:21
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
РИА «Новости»
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В Севастополе включили сигналы воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт - военные используют табельные средства маскировки», - пояснил он.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. В официальном Telegram-канале информационного центра переправы напомнили находящимся на мосту и в досмотровой зоне о необходимости сохранять спокойствие.

«Просим <…> следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - добавили в публикации.

Накануне над Крымом сбили 10 украинских ракет. После атаки ВСУ власти города объявили об эвакуации более 100 человек: людей из села Черноречье решили вывезти после падения в реку выпущенного со стороны Украины снаряда.

Севастополь
05 января 2024, 11:07
Водитель протаранил три машины в Москве и сбежал
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Неустановленный водитель на автомобиле протаранил три машины на одной из парковок в Москве. Об этом сообщил источник «360».

ЧП произошло рядом с домом № 10 по улице Ротерта. На появившихся кадрах видно, что у автомобилей сильно разбит кузов. Официальные комментарии от МВД по факту случившегося пока не поступали.

Ранее в Москве автомобиль каршеринга столкнулся с бордюром и на высокой скорости влетел в припаркованные машины. Водитель попытался скрыться, но его задержали в нескольких сотнях метрах от места аварии.

Машины Водители Москва
05 января 2024, 10:19
Тело голого мужчины в луже крови нашли в Красноярске
РИА «Новости»
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В Красноярске обнаружили тело голого мужчины в луже крови. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, работница рыбного магазина на Капитанской улице 4 января приехала открывать заведение и наткнулась на труп в луже крови, после чего вызвала правоохранителей.

Прибывшие на место оперативные службы первоначально не зафиксировали признаков насильственной смерти. Точную причину гибели 30-летнего мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

В Рязанской области обнаружили тело пенсионера рядом с его автомобилем. Погибшим оказался 73-летний местный житель, сесть в салон машины он не успел, судя по всему, из-за ухудшения состояния.

Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Полицейские приступили к опросу жены погибшего и свидетелей.

Мужчины Полиция
05 января 2024, 10:01
Женщина в домашних тапочках пропала в Новосибирске в морозы
РИА «Новости»
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В Новосибирске начали поиски 43-летней женщины, которая ушла из дома в футболке и тапочках в морозы. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения поисковой организации «Лиза Алерт».

Отсутствие женщины заметили 3 января. В последний раз ее видели в Октябрьском районе города.

Основные приметы пропавшей: рост около 160 сантиметров, карие глаза, черные волосы, плотное телосложение. Она была одета в домашние черные тапочки и зеленую футболку. По предварительной информации, женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает сведениями об ее местонахождении, попросили позвонить в полицию по телефону 112 или обратиться по номеру 8-800-700-54-52.

Волонтеры нашли порядка 1,7 тысячи человек , заблудившихся в лесах Московской области в 2023 году. Большинство из них не сумели отыскать обратную дорогу в летнее время.

Волонтеры Женщины

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