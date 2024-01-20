Двое детей попали под колеса иномарки в Красноярске

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ДТП произошло 19 января около 17:30 по местному времени на Волжской улице. Водитель Range Rover 1984 года рождения наехал на двух мальчиков, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу.

Несовершеннолетние 2014 года рождения получили травмы, их доставили в медицинское учреждение.

«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего», - добавили в пресс-службе.

В четверг, 18 января, в Москве таксист сбил 10-летнюю девочку , которая шла по дороге по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка отвезли в больницу, виновника ждет административная ответственность.

Также ранее под Екатеринбургом нетрезвый подросток шагнул под колеса машины , сейчас он находится в коме.