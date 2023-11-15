Двое детей отравились газом в доме Подмосковья

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«Действительно, в службу 112 поступило сообщение о подозрении на отравление газом. Детей оперативно осмотрели медики, по информации врачей, они (несовершеннолетние - прим. ред.) чувствуют себя хорошо, угрозы жизни нет», - прокомментировали в администрации.

По данным Telegram-канала Shot , два брата, одному из которых четыре года, а второму семь лет, отравились из-за неправильно установленной газовой колонки. Детям стало плохо в ванной комнате, младший мальчик потерял сознание.

В пресс-службе администрации Королева «360» сообщили, что специалисты проверяют газовое оборудование в квартире. По данным Shot, происшествием также заинтересовалась полиция.

Ранее 14-летний игрок команды «Энергия Елец» умер, надышавшись газом для зажигалок. Тело юноши нашли в лесопосадке, проверка показала, что мальчик отравился.