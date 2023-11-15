15 ноября 2023, 13:36

Двое детей отравились газом в доме Подмосковья

Unsplash
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Двое детей отравились газом в одном из домов Королева. Как сообщили «360» в пресс-службе администрации округа, несовершеннолетних осмотрели врачи, сейчас юным жителям ничего не угрожает.

«Действительно, в службу 112 поступило сообщение о подозрении на отравление газом. Детей оперативно осмотрели медики, по информации врачей, они (несовершеннолетние - прим. ред.) чувствуют себя хорошо, угрозы жизни нет», - прокомментировали в администрации.

По данным Telegram-канала Shot , два брата, одному из которых четыре года, а второму семь лет, отравились из-за неправильно установленной газовой колонки. Детям стало плохо в ванной комнате, младший мальчик потерял сознание.

В пресс-службе администрации Королева «360» сообщили, что специалисты проверяют газовое оборудование в квартире. По данным Shot, происшествием также заинтересовалась полиция.

Ранее 14-летний игрок команды «Энергия Елец» умер, надышавшись газом для зажигалок. Тело юноши нашли в лесопосадке, проверка показала, что мальчик отравился.

Дети Королев
15 ноября 2023, 12:40
Жена блогера Александра Лещева погибла в ДТП под Екатеринбургом
Соцсети
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Супруга известного блогера Александра Лещева из Краснотурьинска погибла в аварии под Екатеринбургом. Об этом сообщил сам Лещев в соцсетях. Он пояснил, что Виктория не была пристегнута.

«Все подтвердилось. Автобус занесло, он об дерево ударился. Вика <…> вылетела через окно», - рассказал блогер.

Автобус, в котором ехала Виктория, следовал из Карпинска в Екатеринбург и столкнулся с грузовиком. Помимо молодой женщины, погиб водитель автобуса, пострадали еще шестеро.

После ДТП Лещев записал видео со слезами на глазах. Он признался, что специально отправил жену на автобусе, решив, что ехать на машине небезопасно. Блогер недоумевал, что скажет их маленькой дочери.

Виктории Лещевой было 28 лет.

Александр Лещев - известный в Краснотурьинске блогер, на него подписаны 40 тысяч человек (это при том, что в городе живут всего 55 тысяч). Он часто устраивает на своей странице розыгрыши призов, в частности крупных.

ДТП Блогеры Екатеринбург
15 ноября 2023, 11:47
Более 600 человек пострадали и 11 погибли в ДТП с начала года в московских дворах
Фото: freepik.com
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С января 2023 года во дворах в ДТП пострадали больше 600 человек и 11 погибли. В том числе травмы в авариях получили 146 детей в возрасте до 16 лет, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

«За 10 месяцев текущего года в столичных дворах произошло 614 ДТП: 11 человек погибли и 619 получили ранения», - уточнили в ведомстве.

Автоинспекторы отметили, что чаще всего аварии возникают, когда водители не пропускают вперед пешехода, также из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом. Больше всего ДТП с детьми происходит, когда ребенок внезапно появляется на дороге из-за стоящего автомобиля или другого препятствия.

Представители Госавтоинспекции призвали водителей ко внимательности во время поездок во дворах. Родителям порекомендовали каждый день объяснять детям правила безопасного поведения на прогулке.

В среду в Северном округе Москвы мужчина попал под грузовой автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Дети ДТП Москва 2023
15 ноября 2023, 11:29
Жених и невеста устроили стрельбу во время свадьбы в Пушкино
Телеканал «360»
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Правоохранители задержали участников свадебной церемонии, которые открыли стрельбу на одной из улиц города Пушкино. Видеозапись с мероприятия появилась в распоряжении «360».

Молодожены отпраздновали свадьбу 14 ноября. Жених с невестой вышли из здания, после чего мужчина достал пистолет и выстрелил несколько раз в воздух. Позже девушка тоже открыла огонь из оружия.

В этот же день сотрудники МВД доставили в отдел 10 гостей церемонии для выяснения обстоятельств стрельбы. Правоохранители также изъяли у жениха и невесты два пистолета с охолощенным стволом.

Ранее случай со стрельбой произошел в одном из петербургских баров. Мужчина захотел познакомиться с женщиной, но получил отказ. После этого 30-летний посетитель достал пистолет и стал угрожать девушке.

Сотрудники заведения попытались успокоить мужчину, но из этого ничего не вышло. Разгневанный посетитель бара выстрелил из пневматики в сторону входной двери, после чего на место прибыла полиция. Правоохранители задержали петербуржца для выяснения обстоятельств.

Стрельба Свадьбы Пушкино
15 ноября 2023, 10:42
Потолок обрушился в одной из школ Якутии
Телеканал «360»
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Подвесной потолок в Бердигестяхской школе имени Данилова обрушился из-за неисправного крепления. Подрядчики начали ремонт, сообщило в своем Telegram-канале Минобрнауки Якутии.

«В МБОУ „Бердигестяхская СОШ им. С. П. Данилова“ произошло обрушение подвесного потолка. Пострадавших нет, муниципальной комиссией проведено обследование», - заявила пресс-служба.

Специалисты нашли причину обрушения - у крепления обнаружили скрытый дефект. Компания «Союз инвест», которая выступала подрядчиком, начала ремонт. В министерстве заявили, что ЧП не сказалось на работе школы, занятия продолжили.

Самую большую сельскую школу в Бердигестяхе открыли в сентябре 2023 года, сообщило Якутское-Саха информагентство. Трехэтажное здание площадью более семи тысяч квадратных метров приняло 752 ученика. Подвесной потолок обрушился 15 ноября около полудня (шести часов по московскому времени) во время уроков.

Похожий случай произошел в Самаре. В школе № 122 рухнули плиты модульной секции и фрагмент отделки потолка. Дети не пострадали.

Якутия Школы Ремонтные работы

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