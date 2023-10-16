Двое детей насмерть отравились неизвестным веществом в Чечне

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В публикации сказано, что вечером 15 октября в больницу привезли восьмилетнюю девочку и ее пятилетнего брата с признаками отравления «неясной этиологии». Спустя несколько часов дети умерли в реанимации.

После случившегося Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти несовершеннолетних. Также сотрудники правоохранительных органов проведут проверку по факту случившегося.

Ранее школьника из Подмосковья госпитализировали с симптомами острого отравления. Как выяснил Telegram-канал Mash , ребенку стало плохо после поедания шоколадки. Также на ухудшение самочувствия пожаловались два других ребенка, врачи оказали им необходимую помощь.

В начале октября стало известно, что более 150 человек отравились водой из-под крана в Карачаево-Черкесии. Среди пострадавших был 121 ребенок.