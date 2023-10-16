Двое детей насмерть отравились неизвестным веществом в Чечне
Два ребенка умерли после отравления неизвестным веществом в городе Грозном. Об этом сообщил СК России по Чеченской республике на официальном сайте.
В публикации сказано, что вечером 15 октября в больницу привезли восьмилетнюю девочку и ее пятилетнего брата с признаками отравления «неясной этиологии». Спустя несколько часов дети умерли в реанимации.
После случившегося Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти несовершеннолетних. Также сотрудники правоохранительных органов проведут проверку по факту случившегося.
Ранее школьника из Подмосковья госпитализировали с симптомами острого отравления. Как выяснил Telegram-канал Mash , ребенку стало плохо после поедания шоколадки. Также на ухудшение самочувствия пожаловались два других ребенка, врачи оказали им необходимую помощь.
В начале октября стало известно, что более 150 человек отравились водой из-под крана в Карачаево-Черкесии. Среди пострадавших был 121 ребенок.