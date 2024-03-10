10 марта 2024, 11:41

Двое детей и их бабушка погибли во время пожара в Самарской области

РИА «Новости»
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В Самарской области в частном доме произошел серьезный пожар. Огонь унес жизни троих человек, сообщило РИА «Новости».

По данным пресс-службы регионального МЧС, жилой дом загорелся ранним утром 10 марта в селе Челно-Вершины на улице Элеваторной. Пламя охватило 40 квадратных метров. Прибывшие спасатели локализовали пожар через 20 минут.

В центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям сообщили РИА «Новости», что в результате ЧП погибла 62-летняя женщина, ее двух внуков увезли в больницу.

Несмотря на усилия медиков, детей спасти не удалось. Им было семь и четыре года.

Все причины и обстоятельства пожара установят специалисты.

Ранее в Зеленограде произошло возгорание в частном доме. В результате пожара погибли четыре человека.

Пожары Дети
10 марта 2024, 12:21
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Наро-Фоминском округе
Пресс-служба прокуратуры Московской области
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Женщина погибла, мужчина и двое детей пострадали в ДТП в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

Авария произошла вечером 9 марта на третьем километре автодороги Наро-Фоминск - Новоникольское - Васильчиново. Предварительно, водитель Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia. Водитель Kia, 41-летняя женщина, погибла на месте. Двух ее детей восьми и 10 лет, а также водителя Nissan доставили в медицинское учреждение.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Наро-Фоминская городская прокуратура контролирует расследование. По данным пресс-службы ведомства по области, водителя Nissan ранее лишили прав.

Прокуроры проанализируют результаты процессуальной проверки по факту аварии и привлечение виновного к ответственности.

Наро-Фоминск Дети ДТП Мужчины Водители Полиция
10 марта 2024, 11:16
Мужчины с трудом отбили ребенка от набросившейся на него собаки под Иркутском
Freepik
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В Иркутской области собаки едва не загрызли ребенка. Видео с моментом нападения животных опубликовал Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

Автор видео уточнил журналистам сайта irk.kp.ru , что схватил палку и направился к ребенку, чтобы отогнать пса.

Животное переключилось на взрослого, и мальчик смог убежать.

В пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области сообщили, что после случившегося возбудили уголовное дело. Правоохранители начали устанавливать все обстоятельства ЧП.

Ранее в Германии прибывшие на вызов полицейские нашли в доме истекающего кровью пенсионера без гениталий. Мужчина мог пострадать от нападения своей собаки.

По данным издания, агрессивная крупная собака вцепились в ребенка и таскала его за одежду по двору в деревне Ширяева.

На кадрах ролика видно, что на помощь ребенку прибежал мужчина. Однако в одиночку отбить мальчика он не смог, так как в руках у него ничего не было.

Дети Иркутская область Животные
10 марта 2024, 11:11
Житель Белгородской области угрожал подрывом ЛЭП за отключенный свет
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Накануне Международного женского дня 46-летний мужчина из поселка Сажное в Яковлевском городском округе Белгородской области остался без электричества в частном доме. Разъяренный житель пригрозил местным коммунальщикам взорвать гранатой ближайшую опору ЛЭП, если те не вернут свет до конца дня. Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

«Он позвонил местным коммунальщикам и стал с ними ругаться. Конструктивного диалога ожидаемо не вышло. Рабочие пытались объяснить, что в ближайшие сутки проблему решить не смогут», - написали авторы публикации.

Такой расклад яковлевеца не устроил. По телефону мужчина пригрозил сотрудникам взрывом линии электропередачи - тогда у них будет еще больше работы. Житель Белгородской области уверял, что у него есть мощная граната, способная разворотить металлическую вышку.

Коммунальщики передали все услышанное полицейским. Через пару часов сердитого мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее лжеминера из Забайкальского края осудили почти на четыре года колонии строгого режима. Пьяный мужчина позвонил в службу спасения и заявил, что один из жилых домов собираются взорвать. После ложного сообщения возбудили уголовное дело.

Электричество Терроризм Взрывы Мужчины 8 Марта
10 марта 2024, 08:17
Мощный пожар на трубопроводе в ХМАО потушили
Пресс-служба МЧС
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Мощный пожар на трубопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа потушили. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Произошел пожар на линейном объекте - трубопроводе - вне населенного пункта, пострадавших нет», - передали в ведомстве.

В МЧС уточнили, как только поступил сигнал о возгорании, к месту происшествия отправились подразделения ведомственной пожарной охраны и технический специалист. Пожар ликвидировали, помощь пожарно-спасательных подразделений на месте не потребовалась.

Очевидцы рассказывали, что зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров. Сейчас поврежденный участок перекрыли. Причины возгорания выясняются.

Ранее пожарные локализовали возгорание на площади 950 гектаров на землях лесного фонда в Приморье. На месте происшествия работали 50 специалистов и 10 единиц техники.

ХМАО Пожары Приморье

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