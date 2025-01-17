Двое детей и двое взрослых пострадали в аварии на северо-западе Москвы

ДТП произошло напротив дома по улице Свободы. В результате перекрыли две полосы движения, в том числе по улице Фабрициуса. Также сотрудники полиции зафиксировали разлив топлива.

В одной из машин находился один взрослый, в другой - взрослый с двумя детьми 10 и 13 лет. Все участники аварии пострадали. На место прибыло четыре машины скорой помощи.

Подростков госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой. Мужчин - в ГКБ 67.

Ранее массовая авария с участием семи машин произошла на Киевском шоссе в Московской области. Два автомобиля улетели в кювет. Однако обошлось без пострадавших.