Двое бездомных проникли в посольство Кении в Москве

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По данным канала, бомжи вскрыли дверь с магнитным замком, просто дернув ее посильнее, и легко проникли внутрь. Они бродили по второму этажу здания, исследуя помещения, ели найденную еду, курили и употребляли спиртные напитки.

Полицейский полк по охране диппредставительств задержал бездомных. В отношении них выписали административные протоколы. Их судьбу определит Хамовнический суд.

Осенью бездомный проник в женскую душевую общежития МГИМО. Его по запаху обнаружили жильцы. Новый «студент» не хотел покидать захваченную территорию, его пришлось оттуда доставать силой вызванному наряду полиции.