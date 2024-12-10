10 декабря 2024, 09:12

Движение рядом с Коптевским рынком перекрыли из-за пожара

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ДПС перекрыла движение транспорта от Старокоптевского переулка до Коптевской улицы в связи с крупным пожаром на рынке. К месту ЧП обеспечивают беспрепятственный проезд пожарных, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Водителям рекомендовали выбирать маршруты объезда.

Огонь успел охватить примерно 400 квадратных метров. По информации источника 360.ru, из расположенного рядом с горящим павильоном помещения эвакуировали 15 человек.

Всего на территории рынка горят пять двухэтажных зданий. Пожар вспыхнул в шаурмичной и распространился на павильоны. На место ЧП прибыли полиция и скорая помощь. Выяснение обстоятельств пожара взяла на контроль московская прокуратура.

Пожары Москва
10 декабря 2024, 08:44
Пожар на Коптевском рынке локализовали на 400 «квадратах»
Телеканал «360»
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Сотрудники МЧС локализовали пожар на Коптевском рынке на севере Москвы. Площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

В региональном главке МЧС подтвердили данные о локализации возгорания. Работы на месте продолжаются.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в помещении шаурмичной и перекинулся на другие павильоны. Всего на рынке горят пять двухэтажных зданий, сообщал источник 360.ru.

На место ЧП также прибыли полиция и бригады скорой помощи. Выяснение обстоятельств пожара контролирует прокуратура.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», - добавили в ведомстве.

В МЧС ранее заявляли, что в результате пожара никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Москва
10 декабря 2024, 04:04
Две калининградские стюардессы погибли под колесами поезда в Москве
Freepik
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Две девушки погибли на юге Москвы под колесами поезда. Состав сбил их в районе станции Нагатинская Павелецкого направления, они скончались на месте, сообщил mk.ru.

По информации издания, 19-ти и 20-летняя девушки работали стюардессами и проживали в Калининграде. В воскресенье утром они направлялись в аэропорт, и вместо перехода попытались перейти железнодорожные пути в неположенном месте.

Увидев приближающийся поезд, девушки попытались забраться на платформу, но не смогли. Поезд насмерть сбил стюардесс. Следственные органы проводят проверку по факту смерти.

В начале ноября на станции Сергиева Посада электричка сбила студентку колледжа, переходившую пути. Причиной стали наушники, из-за которых она не услышала приближающегося поезда. Девушка осталась жива.

Поезда Калининград Москва
09 декабря 2024, 20:39
Пьяный мужчина упал на рельсы станции «Молодежная» в столичном метро
Pxhere
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Мужчина упал на рельсы в московском метро на станции «Молодежная». Как сообщил источник 360.ru, москвич выжил, но ему понадобилась помощь медиков.

«Метро „Молодежная“, упал пьяный мужчина, его передали врачам», - отметил источник.

По данным столичного дептранса , на северо-западном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличили интервалы движения поездов из-за ЧП.

Telegram-канал «ЧП/Москва» опубликовал видео, снятое очевидцами происшествия. На нем несколько неравнодушных пассажиров достают пострадавшего с путей, вытягивая его за руки. Сам виновник нетвердо стоит на ногах и несколько раз падает на рельсы.

Ранее в метро Санкт-Петербурга под колесами поезда погибла девушка. ЧП произошло на станции «Приморская». Предварительно, погибшая упала с платформы перед приближением поезда.

Поезда Метро Метро Москвы Дептранс Москвы Москва
09 декабря 2024, 20:02
Тело второго погибшего обнаружили на месте взрыва в Пушкино
Телеканал «360»
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В Пушкино спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Подмосковье сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов погибшего мужчину», - уточнили в министерстве.

До этого специалисты обнаружили на месте взрыва тело женщины. Спасатели продолжают поисковые работы и разбор завалов.

По факту случившегося завели уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования. Предварительной причиной взрыва назвали нарушение техники безопасности.

Спасатели Взрывы Пушкино

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