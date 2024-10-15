Движение поездов у станции Орехово-Зуево перекрыли из-за подозрительного предмета

В Подольске нарушитель ПДД пытался скрыться от правоохранителей, а его пассажир выстрелил из окна в сторону сотрудников Госавтоинспекции. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

При патрулировании улиц полицейские заметили машину с затонированными передними стеклами. Правоохранители потребовали остановить машину, но водитель попытался скрыться. Во время погони нарушитель опасно маневрировал.

«Для остановки автомобиля инспектор сделал предупредительный выстрел вверх. В ответ на это один из пассажиров открыл окно и выстрелил из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, в сторону сотрудников», - написала она.

После этого полицейские стали стрелять по колесам авто. Водитель не справился с управлением, машина перевернулась. В авто находились шесть человек, троим из которых не было 18 лет. Пострадавших в результате ДТП нет.

Водителя привлекут к административной ответственности сразу по трем статьям. В отношении стрелявшего пассажира возбудили уголовное дело.