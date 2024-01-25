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Движение поездов на участке Чисмена - Волоколамск временно приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Днем 25 января на станции Волоколамск с рельсов сошел хозяйственный поезд. В результате никто не пострадал, угрозы экологии нет. На место ЧП направили восстановительные составы станций Подмосковная и Ржев.

«На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена - Волоколамск. В связи с этим прогнозируется задержка нескольких пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны», - предупредили в МЖД.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. Специалисты принимают меры для восстановления движения в штатном режиме. Причины случившегося устанавливаются. Действия по ликвидации последствий схода координирует специальный штаб.

Ранее движение поездов МЦК приостановили между станциями «Деловой центр» и «Лужники». Составы перестали курсировать по техническим причинам.