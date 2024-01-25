Движение поездов на участке Чисмена-Волоколамск восстановили по одному пути

По второму пути ремонтники продолжают восстановительные работы. К ним привлекли около 70 сотрудников железнодорожной службы.

Как ранее заявили в МЖД, пассажиров со станций Чисмена и Волоколамск Рижского направления доставят на компенсационных автобусах , которые будут ездить во время восстановительных работ на участке. Транспорт будет курсировать от станции Чисмена в Волоколамск и обратно.

Сход снегоочистительной машины на станции Волоколамск случился в 14:25 в ходе маневровых работ. Из-за этого приостановили движение поездов. На место ЧП отправили несколько восстановительных составов. Действия по ликвидации последствий происшествия координирует специальный штаб.