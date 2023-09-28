Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии в Москве приостановили из-за человека на путях

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В ведомстве уточнили, что на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии интервалы между поездами увеличили. Поезда перестали ходить от «Октябрьского поля» до «Баррикадной».

Подробности происшествия не уточнялись. Также не сообщалось, получил ли человек травмы при падении.

Спустя около 15 минут движение на фиолетовой ветке восстановили и начали вводить в график. Скоро поезда начнут ходить в обычном режиме.

Ранее пассажиры московского метро пожаловались на работу эскалаторов при переходе на БКЛ. У спуска на платформу на станции «Павелецкая» образовалась толпа.

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