Движение по трассе «Таврида» временно перекрыли в керченском направлении

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Немного позже советник добавил, что на месте работают экипажи ГИБДД, они объясняют водителям пути объезда участка с ограниченным движением.

Крючков также указал, где нужно объехать этот отрезок дороги.

«Съезд с трассы „Таврида“ - поворот село Батальное, дальше по дублеру до села Семисотка, после - возвращение на трассу „Таврида“», - уточнил он.

Ранее жители Крыма услышали мощные взрывы над Феодосией. По словам очевидцев, работали системы противовоздушной обороны. Официальной информации пока не поступало.

В субботу, 2 марта, крымские силовики обнаружили самодельное взрывное устройство , прикрепленное к днищу машины, которая пыталась въехать на полуостров через КПП «Джанкой».