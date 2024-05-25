25 мая 2024, 12:16

Движение по трассе Саки — Евпатория перекрыли в Крыму

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В Крыму временно перекрыли участок трассы Саки — Евпатория из-за сильного пожара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по полуострову.

В Крыму временно перекрыли участок трассы Саки - Евпатория из-за сильного пожара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по полуострову.

По данным ведомства, в селе Прибрежное в Сакском районе загорелся частный дом на Каламитской улице. Общая площадь распространения огня составила порядка 1100 квадратных метров. Эвакуация не потребовалась, сведения о пострадавших не поступали.

К месту ЧП направили силы службы пожаротушения пятого пожарно-спасательного отряда Главного управления. Спасатели на месте создали штаб пожаротушения, работу начали несколько боевых участков.

«Спецтехнику обеспечили бесперебойной подачей огнетушащих средств. ГИБДД временно перекрыли участок дороги Саки - Евпатория для обеспечения беспрепятственной работы пожарных силами, по дороге Саки - Вересаево имеются объездные пути», - добавили в ведомстве.

Ранее СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в Подмосковье.

Пожары Крым
25 мая 2024, 10:58
После срыва кровли школы в Краснодаре госпитализировали 10 детей
РИА «Новости»
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После срыва части кровли школы в Краснодаре в больницу госпитализировали 10 детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

При этом в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что в результате происшествия пострадавших в тяжелом состоянии нет. В основном у школьников зафиксировали ссадины и порезы.

Дети Школы Больницы Краснодар
25 мая 2024, 10:27
«Я увидела, что крыша поднимается». Мать школьника —  о ЧП перед линейкой в Краснодаре
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Кровлю краснодарской школы № 29 недавно меняли, причиной ЧП перед праздничной линейкой стал сильный ветер. Подробности происшествия 360.ru рассказала одна из очевидцев.

Женщина пояснила, что пришла на линейку вместе с сыном. Семья стояла прямо напротив входа в здание.

«Начался сильный ветер, и я увидела что крыша поднимается, еще один порыв ветра сорвал ее, и она начала лететь на нас, потом изменилась траектория. Дети, которые стояли чуть левее, не ожидали этого, она накрыла всех», - пояснила очевидица.

По последним данным, в результате различные травмы получили около 12 детей. Точное количество пострадавших уточняется. 360.ru попытался связаться с представителями школы, но в СОШ пока не берут трубку.

На месте работают спасатели и правоохранители. Также туда направился замглавы города Игорь Михайлов и сотрудники департамента образования. Все обстоятельства ЧП устанавливают в рамках доследственной проверки.

Дети Школы Краснодар
25 мая 2024, 05:45
Автомобиль врезался в ограждение и загорелся в Москве
Freepik
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Автомобиль врезался в ограждение дорожных работ, перевернулся и загорелся в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный дептранс.

ДТП произошло на внешней стороне 17-го километра МКАД, в районе съезда № 13.

«Автомобиль столкнулся с ограждениями дорожных работ, после чего перевернулся на крышу и загорелся. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего еще уточняется.

На данный момент автомобилисты могут воспользоваться тремя полосами из пяти. В дептрансе им уже рекомендовали воспользоваться альтернативными маршрутами.

Ранее два человека получили закрытые черепно-мозговые травмы и переломы ног во время аварии с тремя машинами на Калужском шоссе в Новой Москве.

В тот же день на юге Москвы погиб восьмилетний мальчик , сбитый грузовиком на пешеходном переходе. Водитель поехал на красный сигнал светофора. Возбуждено уголовное дело.

ДТП Машины Москва
25 мая 2024, 05:34
Труп в коричневом плаще выловили в Москве-реке
РИА «Новости»
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В московском районе Хамовники всплыл труп, который пока не удалось опознать. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

Дежурная часть отдела полиции получила сообщение, что в Москве-реке всплыло тело человека, но без указания пола погибшего. На место происшествия отправили катер поисково-спасательной станции (ПСС) «Ленинские горы».

После прибытия спасатели обнаружили труп, на котором был коричневый плащ.

Извлекать тело решили только после прибытия полицейских. Когда неопознанный труп подняли, его передали сотрудникам ОВД «Хамовники».

В прошлом месяце в Москве-реке нашли тело утонувшего уроженца Коми. Молодой человек приехал в столице на заработки в конце марта, а потом пропал.

Полиция Москва Реки

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