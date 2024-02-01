Движение на серой ветке московского метро восстановили

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«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график», - заявили в ведомстве.

Сообщение о человеке на путях появилось около часа назад. Движение составов перекрывали от станции «Серпуховская» до «Савеловской». Поезда в обратном направлении следовали с увеличенным интервалом.

ЧП произошло на станции «Чеховская». В социальных сетях появились видео с платформы, где толпы людей ждали отправления поездов.

Накануне вечером мужчина погиб под колесами электрички на станции «Ростокино».