Движение на одной из улиц Белгорода перекрыли из-за чрезвычайной ситуации

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«В связи с чрезвычайной ситуацией на улице Макаренко перекрыто движение транспорта. Автобусы маршрутов № 21, 121Р, 202, 18, 40, 37, 20, 115, 115 будут следовать в объезд по Дзгоева - Энергетиков», - заявили в ведомстве.

Представители министерства не привели других подробностей случившегося.

В Минобороны сообщили об уничтожении 13 реактивных снарядов ВСУ в Белгородской области. Попытку атаки пресекли около 11:30.

В Рязани 13 марта после сообщений об атаке БПЛА перекрыли движение в сторону нефтезавода. Ситуацию на дороге контролировали сотрудники Госавтоинспекции.