Движение на МЦД-2 и Курском направлении МЖД вернут в график после остановки поезда

Происшествия Василиса Бойко

Подросток в Челябинской области впал в кому и умер после тренировки по борьбе

РИА «Новости»

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Десятиклассник из города Карталы Челябинской области скончался после того, как посетил тренировку по борьбе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.