Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве полностью восстановили

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В ведомстве добавили, что специалисты провели все необходимые ремонтно-восстановительные работы. Сейчас расписание поездов приводят в привычный режим: минимальные интервалы - до трех минут.

Мэр Москвы Сергей Собянин добавил в своем Telegram-канале , что для проверки инфраструктуры сначала прошли два состава без пассажиров.

Кроме того, для комфорта пассажиров продолжат ездить более 100 бесплатных компенсационных автобусов между станциями «Дубровка» и «Люблино».

Два поезда столкнулись на станции «Печатники» около 10:30. Более 800 человек вывели из метро на поверхность. На данный момент известно о пяти пострадавших. По словам Собянина , всем будет оказана необходимая помощь.