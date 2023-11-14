Движение на Филевской линии московского метро восстановили после сбоя из-за человека на путях

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«Движение на Филевской линии (4) восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве уточнили, что во вторник утром на голубой ветке метро на рельсах оказался человек. По этой причине временно приостановили движение составов.

О состоянии пассажира не уточняется. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

Накануне человек упал на пути на юго-востоке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Из-за этого временно увеличили интервалы движения поездов.

Ранее человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро в Москве. Данных о его состоянии и причинах произошедшего нет.