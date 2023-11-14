Движение на Филевской линии московского метро восстановили после сбоя из-за человека на путях
На голубой ветке столичной подземки движение поездов ввели в график. Между станциями метро «Киевская» и «Кунцевская» не ходили составы из-за человека на путях, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на Филевской линии (4) восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве уточнили, что во вторник утром на голубой ветке метро на рельсах оказался человек. По этой причине временно приостановили движение составов.
О состоянии пассажира не уточняется. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.
Накануне человек упал на пути на юго-востоке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Из-за этого временно увеличили интервалы движения поездов.
Ранее человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро в Москве. Данных о его состоянии и причинах произошедшего нет.