14 ноября 2023, 08:27

Движение на Филевской линии московского метро восстановили после сбоя из-за человека на путях

Сайт мэра и правительства Москвы
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На голубой ветке столичной подземки движение поездов ввели в график. Между станциями метро «Киевская» и «Кунцевская» не ходили составы из-за человека на путях, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение на Филевской линии (4) восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве уточнили, что во вторник утром на голубой ветке метро на рельсах оказался человек. По этой причине временно приостановили движение составов.

О состоянии пассажира не уточняется. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

Накануне человек упал на пути на юго-востоке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Из-за этого временно увеличили интервалы движения поездов.

Ранее человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро в Москве. Данных о его состоянии и причинах произошедшего нет.

Метро Москва 2023
14 ноября 2023, 03:02
«Уральские авиалинии» не пускали беременную пассажирку на борт из-за резкой фразы ее жениха
Freepik
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Сотрудники «Уральских авиалиний» не пускали беременную женщину на борт из-за опоздания, хотя пассажирка, по ее словам, пришла вовремя. Об этом сообщило издание E1.ru.

Происшествие случилось в аэропорту Санкт-Петербурга. Будущая мама вместе с молодым человеком должны были вернуться в Екатеринбург на самолете, но рейс задерживали на три с половиной часа. Пара решила подождать посадку из кафе, в котором видно табло с информацией. Они смотрели на него каждую минуту и вышли, когда объявили посадку.

«Через две минуты, когда мы уже видели свой выход, объявили, что посадка закончена. Женщина, которая пропускала людей, прикрикнула на нас: „Вы почему опаздываете? Самолет уже давно тут стоит, это ваши проблемы, посадка окончена“», - заявила пассажирка.

Туристка отметила, что сотрудник аэропорта все-таки пробил билет и разрешил пройти, но ее жених сказал резкую фразу, после которой работник передумал выпускать пару. После этого пассажиры начали снимать скандал на телефон. Когда в аэропорту узнали, что женщина ждет ребенка, ее все-таки пустили на борт. При этом мужчину обещали принять только после удаления видео.

«Я на третьем месяце беременности, мне нельзя нервничать, о чем я им обоим сказала. После этого они меня пропустили, а вот мужчину моего собирались выгнать», - рассказала она.

Ранее семью с ребенком инвалидом не посадили на рейс в Москву авиакомпании «Победа». На борту не оказалось свободных мест, хотя билеты пассажиры купили заранее.

Санкт-Петербург Беременность Самолеты Екатеринбург
14 ноября 2023, 00:18
Пенсионер бросил «коктейль Молотова» у военкомата в Обнинске
РИА «Новости»
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Мужчина в Обнинске попытался поджечь военкомат, кинув «коктейль Молотова» в здание. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Злоумышленник подошел к военному комиссариату в темное время суток и бросил бутылку с зажигательной смесью. После случившегося пожара не случилось, но окно на первом этаже повредилось.

Подозреваемого в поджоге оперативно задержали, им оказался 70-летний россиянин. Свою вину мужчина не признал. По его словам, он только увидел пламя и пытался потушить его.

Сейчас с пенсионером работают сотрудники правоохранительных органов. Вероятно, подозреваемый мог попасть под влияние украинских мошенников. Во время общения с полицией мужчина думал, что выполняет секретное задание от заказчиков.

Ранее похожий случай произошел в Подольске. Женщина кинула «коктейль Молотова» в окно военного комиссариата. От взрыва уберегло двойное окно, в котором повредилось только первое стекло.

Поджоги Россия
13 ноября 2023, 23:22
Женщина попыталась поджечь военкомат в Подольске
Unsplash
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Женщина из Подольска кинула «коктейль Молотова» в окно местного военкомата. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, 53-летняя правонарушительница подошла к зданию и бросила бутылку с зажигательной смесью внутрь. От разрушительных последствий спасло двойное окно - разбилось только первое стекло. Сотрудники военкомата оперативно поймали женщину.

Этот военкомат пытались поджечь уже два раза в августе 2023 года. Сначала 22-летний работник общепита «Вкусно - и точка», а затем два пенсионера. Всех нарушителей обманули мошенники и убедили отправить им деньги.

Ранее похожий случай произошел в Челябинске - пенсионерка решила поджечь военкомат. Она бросила у входа в здание бутылку с зажигательной смесью. По ее словам, об этом ее попросили «сотрудники ФСБ», которые на самом деле оказались мошенниками. До этого они обманным путем заставили женщину продать квартиру, взять кредит и отправить им все деньги.

Подольск Мошенничество
13 ноября 2023, 21:59
Четыре пешехода и пассажир такси пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве
Freepik
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В Москве в аварии на Варшавском шоссе столкнулись три легковых автомобиля, в результате ДТП пострадали четыре пешехода и пассажир такси. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

По данным ведомства, автомобиль такси на светофоре толкнул впереди стоящую машину, та в свою очередь продвинулась вперед и толкнула вторую легковушку. Та от удара выехала на пешеходный переход. При этом один из автомобилей загорелся.

В результате ДТП пострадали четыре пешехода и пассажир такси, им оказали медицинскую помощь.

В прокуратуре заявили, что возьмут на контроль установление обстоятельств произошедшей аварии.

По данным источника «360», загорелось такси. Пламя охватило моторный отсек, но его удалось быстро потушить. На месте происшествия работают полиция, скорая и пожарные.

ДТП Такси Москва 2023

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