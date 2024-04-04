Движение электричек через станцию Одинцово возобновили

По ее информации, остановка движения произошла из-за повреждения контактного провода.

В распоряжении «360» появилась видеозапись с ситуацией на железной дороге. На кадрах видно, что платформа заполнена людьми, которые ждут поезда. Очевидцы также зафиксировали на фотографиях, что на железной дороге в этом районе работали ремонтные бригады.

Источник рассказал «360», что задержка поездов произошла из-за того, что электричка пережгла контактную сеть.

Ранее движение поездов останавливали в Приамурье. Перебои в работе железной дороги возникли из-за крупного ДТП - состав столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего с рельсов сошли 20 грузовых вагонов. ЧП произошло на 7234 километре перегона Бамовская - Горелый. Из-за аварии пострадал водитель легковушки, его доставили в больницу.