04 апреля 2024, 08:31

Движение электричек через станцию Одинцово возобновили

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Специалисты Московской железной дороги восстановили движение через станцию Одинцово на D1 и Белорусском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

По ее информации, остановка движения произошла из-за повреждения контактного провода.

В распоряжении «360» появилась видеозапись с ситуацией на железной дороге. На кадрах видно, что платформа заполнена людьми, которые ждут поезда. Очевидцы также зафиксировали на фотографиях, что на железной дороге в этом районе работали ремонтные бригады.

Источник рассказал «360», что задержка поездов произошла из-за того, что электричка пережгла контактную сеть.

Ранее движение поездов останавливали в Приамурье. Перебои в работе железной дороги возникли из-за крупного ДТП - состав столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего с рельсов сошли 20 грузовых вагонов. ЧП произошло на 7234 километре перегона Бамовская - Горелый. Из-за аварии пострадал водитель легковушки, его доставили в больницу.

Одинцово Дороги Поезда
04 апреля 2024, 04:44
Иркутянин выбежал на взлетно-посадочную полосу в Сургуте, чтобы успеть на рейс
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Житель Иркутска выбежал на взлетно-посадочную полосу, чтобы успеть на свой самолет. Об этом сообщил Telegram-канал «Слава Иркутск».

По данным правоохранителей, мужчина приехал в аэропорт Сургута для перелета в Москву. Он прошел к регистрационной стойке, зашел в помещение для курения и оттуда услышал объявление о посадке на свой рейс.

Однако пассажир не захотел выходить к воротам и пошел другим путем: выбежал из аэропорта, перепрыгнул через ограждение взлетно-посадочной полосы и направился прямо к трапу.

Там его поймали работники воздушной гавани. В итоге на иркутянина составили административный протокол по статье «незаконное проникновение на охраняемую территорию» и приговорили к суткам ареста.

Ранее пассажир в Домодедово после прохождения досмотра выбежал на летное поле и спрятался в багаже одного из самолетов. Блюстители порядка задержали его. Как рассказала мама мужчины в беседе с «360», причиной такого поведения могла стать паническая атака.

Самолеты Мужчины Аресты
04 апреля 2024, 01:21
Бензовоз перевернулся в Ростовской области
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Грузовик с бензином опрокинулся на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области, случилась утечка горючего. Об этом сообщили ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«На 794-м километре трассы М-4 „Дон“ опрокинулся бензовоз. В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива», - уточнили в ведомстве.

В настоящий момент спасатели вместе с дорожными организациями ликвидируют последствия случившегося, задействованы 27 человек и 12 машин.

В марте смертельное ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля случилось под Петербургом. Оба транспорта столкнулись, в итоге погиб водитель легковушки. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Еще одна дорожная авария с бензовозом случилась в декабре прошлого года. Он столкнулся с другим грузовиком на трассе Ростов - Новошахтинск. В ходе ДТП погибли два человека.

Грузовики ДТП Бензин Машины Водители
03 апреля 2024, 22:11
Два человека погибли из-за штормового ветра в Москве
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Два человека умерли в связи с сильным ветром в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Сегодня на Москву обрушилась непогода - сильный ветер с перепадами температуры. <…> не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», - написал он.

По его словам, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Сейчас службы города оперативно устраняют последствия непогоды.

Как сообщил источник РИА «Новости» , один человек погиб из-за падения большого предмета на него с высотного здания. Происшествие случилось на улице Вильгельма Пика. Второй погибший был рабочим, он скончался при похожей ситуации на Южнопортовой улице.

Всего из-за сильного ветра упало восемь деревьев, девять кровель зданий повредились. Четыре автомобиля получили повреждения из-за упавших деревьев.

Порывы ветра в столице достигли 21 метра в секунду. Под натиском стихии не выдержали не только деревья, но и общественные туалеты.

Природа Москва
03 апреля 2024, 20:08
Суд арестовал мастера участка по делу о смертельном ДТП под Ярославлем
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В Ярославской области суд арестовал на два месяца 49-летнего мастера дорожного участка № 2. Он проходит по делу о смертельном ДТП на железнодорожном переезде, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что подозреваемый позволил 54-летнему монтеру пути без соответствующего обучения выполнить работу дежурного по железнодорожному переезду.

По предварительным данным, днем 1 апреля неопытный монтер нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта, отключил устройство заграждения переезда, тем самым открыл дорогу на переезд рейсовому автобусу.

В результате автобус «Бектышево - Переславль» столкнулся с пассажирским поездом. В аварии погибли семь человек.

Самого монтера пути отправили в СИЗО на два месяца. Выяснилось, что 1 апреля на работе он находился в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП Поезда Аресты

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