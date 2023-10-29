29 октября 2023, 11:40

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыли

РИА «Новости»
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи 29 октября временно перекрыли. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперштаба Республики Крым.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Крымский мост
29 октября 2023, 19:56
Пожилой москвич едва не утонул в бассейне спорткомплекса «Косино»
РИА «Новости»
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В бассейне в спортивном комплексе «Косино» на улице Николая Старостина на востоке Москвы едва не утонул мужчина. О ЧП сообщил источник «360».

По предварительным данным, посетителю бассейна 60 лет. Его вытащили из воды и начали откачивать, добавил собеседник «360».

Подробности произошедшего уточняются. О состоянии мужчины пока ничего неизвестно.

Ранее пенсионер умер во время плавания в московском бассейне. Несчастный случай произошел в спортивном центре «Труд» на Варшавском шоссе. Его извлекли из воды уже без признаков жизни.

Москва 2023
29 октября 2023, 19:01
Пострадавшая при пожаре в офисном здании Якутска умерла в реанимации
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Одна из пятерых пострадавших, которую госпитализировали после пожара в административном здании в Якутске, скончалась в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Сегодня в 14:45 (08:45 по московскому времени) умерла в реанимации одна из пострадавших. У четверых госпитализированных состояние остается прежним. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - уточнили в ведомстве.

Ранее Минздрав Якутии сообщил, что в результате пожара в офисном здании пострадали пять человек.

Три пациента находились в крайне тяжелом состоянии, у двоих наблюдалось стабильное состояние.

По предварительным данным, возгорание началось в одном из офисов на четвертом этаже из-за нарушения эксплуатации электрооборудования. Спасатели объявили повышенный ранг, в ликвидации участвовал Якутский пожарно-спасательный гарнизон.

Площадь пожара составила 180 квадратных метров. МЧС Республики Саха (Якутия) сообщало об одном погибшем. Прокуратура назначила проверку.

Якутия Пожары
29 октября 2023, 18:04
Запасное колесо грузовика отлетело в иномарку на ТТК. Пострадал человек
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Запасное колесо грузовика отскочило в иномарку на юге Москвы в Даниловском районе. В результате пострадал один человек, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По данным источника, от едущего в потоке машин грузовика отлетела запаска в легковой автомобиль. Разлива топлива на месте происшествия не было. Из-за аварии перекрыли три полосы Третьего транспортного кольца.

Скорая помощь госпитализировала владельца легкового авто в Первую градскую больницу, добавил источник «360». У мужчины выявили ушиб головы. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее «Газель» и шесть легковушек устроили массовое ДТП на Калужском шоссе в Москве.

ДТП Москва 2023
29 октября 2023, 17:36
Пламя перебросилось на резервуар с нефтью на объекте «Лукойл» в Коми
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Ситуация на ТПП «Лукойл-Усинскнефтегаз» осложнилась: возгорание перекинулось на еще один резервуар, в котором есть нефть. Об этом сообщила в Telegram министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич.

«Первая емкость развалилась, ее тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от пяти до семи метров», - уточнила она.

По данным Киселевич, нефтепровод находится под землей. Угрозы нет, подчеркнула министр. Резервуары, стоящие рядом, наполнены водой.

Ранее Киселевич сообщала о том, что близ поселка Верхнеколвинск произошел взрыв резервуара временного содержания нефти. Резервуар был пустой, проходили мероприятия по очистке, нефти внутри не было.

Предположительно произошла детонация остаточных газов. На место прибыли семь пожарных подразделений.

В результате ЧП погиб работник ООО «Эколайф». Эта организация проводила работы по ремонту на объекте. Также известно об одном пострадавшем - это монтажник. Он получил баратравму и ожоги 2-3 степени.

Пожары Взрывы

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