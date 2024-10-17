17 октября 2024, 16:43

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили

РИА «Новости»
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Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали почти на час. Об этом сообщил официальный Telegram-канал информационного центра.

В 15:11 там опубликовали пост, в котором сообщили о перекрытии движения, призвав всех на мосту и в зоне досмотра соблюдать спокойствие и выполнять указания сотрудников безопасности. На момент закрытия со стороны Керчи очереди на досмотр дожидались около 100 автомобилей.

В 16:10 инфоцентр объявил о восстановлении движения.

В конце августа глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что туристам, ожидающим очереди на проезд у моста, организуют комфортное ожидание. На экстренные случаи там дежурят бригады медиков.

Крымский мост Крым Краснодарский край
17 октября 2024, 11:53
Дикий енот застрял в проволоке на западе Москвы
Unsplash
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Енот запутался в проволоке на дереве в Москве и не может сам выбраться. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

По имеющимся данным, животное застряло на дереве рядом с Аминьевским шоссе, на место выдвинулись спасатели. Подробности ЧП пока неизвестны.

Ранее в Москве попал в беду домашний енот. Очевидец обратился в экстренные службы с просьбой помочь зверю, который прыгнул в Москву-реку возле Братеевского моста и видимо зацепился за что-то поводком.

На помощь еноту направились спасатели на катере, однако при проверке информации оказалось, что владелец просто купал питомца , и помощь МЧС не требуется.

Животные Москва
17 октября 2024, 10:44
Младенец скончался от внезапной остановки сердца в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге шестимесячный ребенок умер скончался от внезапной остановки сердца. В это время за ним присматривала няня, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Источник канала уточнил, что мальчик умер в квартире дома на Ленсовета. Его матери и отцу по 22 года. Оба работают на складах интернет-магазинов. Няню младенцу нашли в интернете.

Вечером мальчику стало плохо. Няня сообщила об этом родителям и вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали клиническую смерть и экстренно госпитализировали младенца в детскую больницу. Но спасти его жизнь не удалось.

В начале октября в поселке Петровское трехлетний мальчик проглотил магниты, с которыми играл дома. Ребенка госпитализировали с острой кишечной непроходимостью, перфорацией желудка, перитонитом и инородными предметами в желудке. Врачи делали все возможное, но спасти пациента не смогли.

Санкт-Петербург
17 октября 2024, 09:51
В Якутии мужчина избил школьника за светлую кофту и фиолетовую куртку
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В Якутии водитель Lexus напал на школьника, потому что тот был одет в слишком светлую кофту и фиолетовую куртку. О конфликте из-за выбора одежды сообщил Telegram-канал Baza.

По словам матери пострадавшего, ее 14-летний сын шел в школу со своей подругой. Когда дети проходили по улице Стадухина, их окликнул неизвестный мужчина. Он подошел к парню, спросив, почему тот так разоделся и не девочка ли он.

«Когда парень ответил, что он пацан, мужчина сдернул с него капюшон и ударил по лицу», - уточнил источник канала.

Затем мужчина последовал за детьми и начал кричать, чтобы юноша больше не появлялся в таком виде и не попадался ему на глаза.

Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность нападавшего. Им оказался местный житель Андрей Ф. Против него возбудили уголовное дело по статье «Побои». При этом, по словам последнего, он хотел лишь поговорить, но получил грубый ответ от школьника.

Ранее в Воронеже 50-летний мужчина едва не задушил подростка в маршрутке из-за того, что тот громко говорил по телефону о физике. Пять женщин пытались остановить агрессивного пассажира, но ничего не выходило, пока в конфликт не вмешался стоявший на остановке мужчина.

Школьники Водители
16 октября 2024, 12:56
«Хотел отжать доли». Подозреваемый в подрыве авто в Москве оказался экс-спецназовцем
РИА «Новости»
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Совладелец бара «Гадкий койот», которого подозревают в попытке подрыва машины бизнес-партнера в Москве, оказался бывшим белорусским спецназовцем. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

«В последнее время 50-летний Виталий открывал бары в Москве вместе с жертвой. Предварительно, он хотел отжать у Виктора доли в питейных заведениях», - написали авторы материала.

Задержанный являлся совладельцем более десяти заведений в Москве. В социальных сетях он упоминал о своей службе в воинской части в Минске. Однако его доля в барах была невелика - в основном не более 5%.

По одной из версий, бизнесмен стремился к большему, но у него не складывались отношения с одним из партнеров - 44-летним Виктором.

Виталий, отметили авторы публикации, решил напугать и своего коллегу и установил на его автомобиль TANK самодельное взрывное устройство. Чтобы скрыть СВУ, он использовал детскую пеленку и мусорный пакет.

Когда Виктор выбросил пакет, а затем взял пеленку, раздался взрыв. В результате взрыва мужчине оторвало часть кисти, а его шестилетний сын получил ранение головы.

Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали вечером 16 октября. При обыске у него нашли схрон оружия. Стало известно, что подозреваемый в подрыве машины в Москве мог быть украинским налогоплательщиком. По версии следствия, мужчина мог устроить покушение на партнера из-за конфликта в ведении бизнеса.

Ранее член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов предположил, что припаркованную на Профсоюзной улице машину подорвал профессионал , который рассчитывал убить ее владельца.

Взрывы Оружие Бизнес Машины Москва

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