11 марта 2024, 21:43

Двигатель взорвался у летевшего из Москвы самолета

РИА «Новости»
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Самолет из Москвы не долетел до Касабланки почти 350 километров, вынужденно приземлившись в аэропорту марокканского города Танжер. Предварительно, у борта взорвался правый двигатель, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, рейс авиакомпании Royal Air Maroc вылетел из Домодедово утром 11 марта в 07:43. По словам очевидцев, во время полета раздался громкий хлопок в районе правой турбины воздушного судна, после этого лайнер сильно накренился на правый бок.

Через некоторое время пилот смог выровнять борт, но принял решение сесть в Танжере. После экстренной посадки пассажиров примерно два часа не выпускали из салона, а затем большинство из них пересадили в автобусы до Касабланки. Специалисты проведут технический осмотр самолета и определят точные причины ЧП.

Ранее самолет, совершавший рейс из Ульяновска в Сочи, совершил экстренную посадку в Махачкале. Одному из пассажиров резко стало плохо из-за высокого давления.

Сочи Самолеты Москва
11 марта 2024, 21:33
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших пои пожаре на ТЭЦ в Туве
РИА «Новости»
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В больницах остаются 12 человек, пострадавших при взрыве и пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Восемь пострадавших находятся в Красноярской краевой больнице, еще четверо - в Кызыле.

«Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое, семь - в тяжелом состоянии, состояние четверых врачи оценивают как средней тяжести», - добавили в ведомстве.

Троих пациентов уже выписали, еще восемь получили медицинскую помощь амбулаторно.

Утром 6 марта в городе Шагонар Улуг-Хемского района Тувы произошел пожар на котельной ТЭЦ. Возгорание привело к взрыву угольной пыли. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 23 человека.

Восьмерых пострадавших на вертолете доставили в Красноярскую краевую клиническую больницу. Двое из них находились в крайне тяжелом состоянии , шестеро - в тяжелом. По сообщению помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, транспортировка не ухудшила состояние пострадавших.

Пожары Больницы Минздрав Взрывы Россия
11 марта 2024, 18:46
Курьер на электровелосипеде сбил пятилетнего мальчика в Москве
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Курьер на электровелосипеде сбил пятилетнего мальчика на тротуаре на Онежской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, курьер совершил наезд на ребенка, объезжая остановку на электровелосипеде. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

«Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств причинения несовершеннолетнему телесных повреждений», - уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре подчеркнули, что поставили на контроль привлечение 35-летнего мужчины к ответственности. Судя по кадрам с места ДТП, после наезда на мальчика курьер не стал скрываться после аварии.

Аналогичный случай произошел несколько дней назад в Красногорске. Курьер, передвигаясь на электровелосипеде, сбил на тротуаре школьника и скрылся. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Дети ДТП Курьеры Москва
11 марта 2024, 18:11
Жена комика Соколова объяснила поведение мужа
РИА «Новости»
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Жена артиста «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова, Ксения, поделилась мнением о произошедшей стычке ее мужа с группой подростков возле одной из станций метро в Екатеринбурге. По ее словам, молодые люди лишь стремились привлечь внимание, узнав в переходе знаменитость, сообщило ИА «Регнум».

О конфликте 58-летнего Соколова с подростками стало известно 11 марта. Артист, держа в руках бутылку алкоголя, ссорился с молодежью, которые снимали происходящее на мобильные телефоны. Комика сопровождали неизвестные женщины.

Жена Соколова была удивлена вниманием к происшествию и посчитала, что несовершеннолетние просто решили создать шумиху, встретив известного человека.

«Просто подростки докопались и хайпятся. А что, в суд кто-то подал на него? С чего такой кипиш?» - возмутилась Ксения.

Она также подчеркнула, что среди присутствующих на видео женщин не было ни одной посторонней. Все они являются сотрудниками шоу вместе с ее мужем: администраторами, гримерами и реквизитором.

Сам Соколов не делал официальных заявлений относительно произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что актер с опустошенной бутылкой виски якобы ударил одного из встреченных подростков.

Алкоголь Женщины Актеры
11 марта 2024, 17:22
Вице-президента банка «Россия» Андреева арестовали
РИА «Новости»
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Суд Санкт-Петербурга отправил под арест вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА «Новости».

Андреев останется под стражей до 4 мая. На сайте банка «Россия» появилась информация о его задержании. В пресс-службе пояснили, что следствие и арест инициировала сама кредитная организация.

Банк оказывает содействие в расследовании уголовного дела в отношении Андреева. Другие подробности в пресс-службе не привели.

В конце февраля Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка из-за многочисленных нарушений законодательства. Позднее в отношении организации началась проверка с участием сотрудников ФСБ.

Санкт-Петербург Уголовное дело Банки Россия

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