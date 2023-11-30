По его данным, ампула разбилась на девятом этаже в коридоре. Из-за угрозы распространения ядовитого вещества людей из здания начали эвакуировать еще до прибытия пожарных. Разлитое вещество устранили абсорбентом, который приготовил лаборант на кафедре фармацевтики. Пострадавших нет.

Неделю назад из-за двух гранат , предположительно времен Второй мировой войны, 60 человек эвакуировали из многоэтажки в Москве.

А сегодня стало известно, что третьеклассник из Москвы напугал всю школу боевой гранатой. Он взял смертоносный снаряд из коллекции своего отца - черного копателя - и принес на уроки.