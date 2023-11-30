30 ноября 2023, 18:31

Двести человек эвакуировали из Сеченовского университета из-за разбившейся ампулы с бромом — источник

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Из МГМУ имени Сеченова эвакуировали 200 человек из-за разбившейся ампулы с бромом. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, ампула разбилась на девятом этаже в коридоре. Из-за угрозы распространения ядовитого вещества людей из здания начали эвакуировать еще до прибытия пожарных. Разлитое вещество устранили абсорбентом, который приготовил лаборант на кафедре фармацевтики. Пострадавших нет.

Неделю назад из-за двух гранат , предположительно времен Второй мировой войны, 60 человек эвакуировали из многоэтажки в Москве.

А сегодня стало известно, что третьеклассник из Москвы напугал всю школу боевой гранатой. Он взял смертоносный снаряд из коллекции своего отца - черного копателя - и принес на уроки.

Медицина Эвакуации Москва 2023
30 ноября 2023, 17:27
МЧС обнародовало предварительную сумму ущерба от «шторма века» в Крыму
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ураган, который обрушился в ноябре на территорию Крыма, нанес региону ущерб примерно на 39,7 миллиарда рублей. Об этом заявил глава МЧС республики Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале.

«На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 миллиардов 700 миллионов рублей», - указал он.

Садаклиев отметил, что ураган повредил 19 высоковольтных линий и 147 трансформаторных подстанций. По его словам, без света из-за «шторма века» сейчас остаются более 10 тысяч крымчан.

После непогоды в пунктах временного размещения остались более 50 человек, добавил Садаклиев. Ураган вызвал проблемы с водоснабжением: жителям 42 населенных пунктов питьевую воду доставляют водовозками.

«Работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются», - подчеркнул министр.

«Шторм века» обрушился на Крым, Краснодарский край, новые регионы России и территории соседних государств. Волны на Черном море достигали восьми метров , а штормовой ветер сносил крыши зданий.

Ураган МЧС РФ Крым
30 ноября 2023, 16:37
«Это глупо». Адвокат отца пропавшей школьниц в Козельске отверг обвинения в его адрес
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Одним из подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области стал ее отец, сообщило издание Starhit. Адвокат мужчины Александр Нехорошев сообщил «360», что в день пропажи ребенка его клиент был в суде.

«С дубу рухнули? Он в тот момент в суде был. <…> Я вчера был в суде целый день вместе с ним», - заявил защитник.

По словам адвоката, судя по материалам дела, его подзащитный не общался с супругой и дочерью. Мать пропавшей девочки работает в женском монастыре. Отец технически не мог совершить преступление, уверен адвокат.

«Кроме того, вот это заявление, из-за которого его посадили, было написано в сентябре (по делу о краже - прим. ред.) <…> В тот момент девочка тоже пропала», - рассказал он.

Потом ребенка нашли. Подробностей произошедшего собеседник «360» не привел.

«Это глупо, потому что вчера он целый день был в суде. С моей точки зрения, версия неправдоподобная. Он не мог технически это совершить. Он был арестован в зале суда», - заключил Нехорошев.

Восьмилетняя школьница пропала по дороге домой. В полицию обратилась мать девочки, у которой начали требовать выкуп за ребенка. Следователи возбудили уголовное дело, пропавшую ищут полицейские и волонтеры.

Дети Следственный комитет России
30 ноября 2023, 16:09
Третьеклассник из Москвы напугал школу боевой гранатой
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Ученик третьего класса принес в школу № 1392 имени Рябинкина в Москве боевую гранату РГД-33. Мальчик стащил ее у отца, причина поступка пока неизвестна, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, третьеклассник без явной причины пришел в школу с гранатой. Когда учителя заметили ее, то вызвали в школу отца мальчика. Мужчина рассказал, что ребенок нашел гранату во время прогулки по лесу. К делу привлекли полицию.

Выяснилось, что отец третьеклассника - черный копатель, хранивший дома целый арсенал боеприпасов. Среди них - мины времен Великой Отечественной войны, немецкие гранаты, гильзы, различные снаряды и патроны.

В четверг, 23 ноября, из-за двух гранат , предположительно времен Второй мировой войны, 60 человек эвакуировали из многоэтажки в Москве. Их нашли жильцы в мусоропроводе. Кто и зачем положил туда гранаты - неизвестно.

Дети Школы Москва 2023
30 ноября 2023, 16:07
Apple оштрафовали за незаконное хранение персональных данных
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Москве на 12 миллионов рублей оштрафовали компанию Apple за незаконное хранение персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Таганский районный суд постановил оштрафовать Apple по части 9 статьи 13.11 КоАП Российской Федерации за повторное нарушение хранения и обработки персональных данных. Компания должна выплатить штраф в размере 12 миллионов рублей.

В октябре текущего года МТС Банк допустил утечку данных около миллиона клиентов. Организации могут выписать штраф до 100 тысяч рублей.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев перечислил способы защиты личной информации от злоумышленников. По его словам, уберечь данные помогут надежные пароли и двухфакторная аутентификация.

Суд Apple Москва 2023

Новости по теме