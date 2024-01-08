Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik подожгли в Петербурге

«Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью», - рассказал ведущий.

Квартира осталась в порядке благодаря бронированной двери. Однако расчет был на жертвы, считает Татаренков. Поджигатели надеялись, что в квартире кто-то есть, но там было пусто. При этом неизвестные заблокировали магнитный замок двери наклейками. Огонь заметила соседка, которая и вызвала МЧС.

«У этой истории украинский след», - заключил ведущий.

В Ярославле 18-летние молодые люди подожгли трансформаторную подстанцию. Правоохранители нашли в их телефонах переписку с украинским куратором , который обещал перевести злоумышленникам 100 тысяч рублей за выполненную «работу».