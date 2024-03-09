Две женщины погибли в аварии под Екатеринбургом

По данным ведомства, в субботу ранним утром на 50-м километре трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск Березовского района водитель машины Peugeot ехал со стороны областного центра, вылетел на встречку и врезался в автомобиль Fiat.

В результате ДТП погибли две женщины - водитель и пассажирка Peugeot. В микроавтобусе пострадали водитель и два пассажира, их увезли с травмами в больницы, где медики оказывают им необходимую помощь.

Прибывшие на место полицейские устанавливают личности участников ДТП, началось расследование.

Автоинспекторы уточнили, что Fiat ехал из поселка Буланаш Артемовского района в Екатеринбург. В момент аварии в салоне находились три человека.

Ранее в Волгограде местный депутат Денис Хлыбов перевернулся на внедорожнике Mercedes у здания администрации. В результате аварии пострадала женщина, которая находилась в салоне иномарки политика.