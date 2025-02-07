Две женщины и два ребенка погибли при крупном пожаре в Перми

«Сотрудники МЧС России вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей», - уточнили в министерстве.

Женщины (одной из них было 25 лет, второй - 50) и пятилетний мальчик погибли. За жизнь восьмилетней девочки боролись врачи, но спасти ребенка не удалось.

Пожар локализовали на территории в 64 квадратных километра. На месте происшествия работают 54 огнеборца, 19 единиц техники, а также дознаватель и психолог МЧС России.

Ранее два человека погибли при пожаре в панельном доме в Кузьминках. Огонь охватил площадь в пять квадратных метров, горели личные вещи и мебель. В квартире спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.