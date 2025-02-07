07 февраля 2025, 08:48

Две женщины и два ребенка погибли при крупном пожаре в Перми

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Крупный пожар охватил жилой дом с пристройкой на Болотной улице в Перми. Жертвами случившегося стали четыре человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сотрудники МЧС России вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей», - уточнили в министерстве.

Женщины (одной из них было 25 лет, второй - 50) и пятилетний мальчик погибли. За жизнь восьмилетней девочки боролись врачи, но спасти ребенка не удалось.

Пожар локализовали на территории в 64 квадратных километра. На месте происшествия работают 54 огнеборца, 19 единиц техники, а также дознаватель и психолог МЧС России.

Ранее два человека погибли при пожаре в панельном доме в Кузьминках. Огонь охватил площадь в пять квадратных метров, горели личные вещи и мебель. В квартире спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Пожары Дети Пермь
07 февраля 2025, 04:40
Юная брюнетка показала обнаженную грудь из авто в Краснодаре и попала в розыск
РИА «Новости»
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Молодая девушка показала обнаженную грудь из люка автомобиля в Краснодаре. Полиция начала разыскивать ее за мелкое хулиганство, сообщило РИА «Новости».

Короткий видеоролик снял очевидец, после чего видео распространилось в социальных сетях. Девушка - пассажирка автомобиля Mercedes желтого цвета, съемка велась на улице Красной, центральной в Краснодаре.

Автор ролика упоминает, что все происходит «даже не в выходной день». Девушка на видео поднимается из люка автомобиля, затем поднимает топ и демонстрирует окружающим обнаженную грудь.

Обоих участников процесса, и водителя, и пассажирку, теперь ищет полиция. Тому, кто был за рулем, грозит штраф в 2000 рублей за перевозку пассажира вне кабины. Правоохранители также намерены установить личность девушки.

Ее действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство, статья 20.1 КоАП РФ. По данной статье судья может выбрать для нее меру пресечения в виде 15 суток ареста.

Ранее девушка показала грудь в метро, после чего на нее напал неизвестный мужчина.

Краснодар Видео Женщины Полиция Mercedes
06 февраля 2025, 22:58
«Ангел-хранитель вел ее». Омбудсмен рассказал о семье 11-месячной девочки, выползшей на дорогу
360.ru
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Многодетная семья, в которой воспитывается выползшая на дорогу в районе подмосковной деревни Становое 11-месячная девочка, пока не попадала в поле зрения системы профилактики комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом в Telegram-канале рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

По ее словам, бабушка, которая по неизвестным причинам ушла из дома вместе с младенцем, переехала в семью несколько недель назад и под присмотром матери ребенка проходила необходимое лечение.

Мать девочки в разговоре с 360.ru рассказала, что бабушку отправили в психиатрическую клинику , где она ранее уже проходила лечение.

Мишонова уточнила, что медики осмотрели девочку и вместе с матерью отпустили ее домой. Несмотря на переохлаждение ребенок чувствует себя хорошо.

«Это, конечно, большое счастье, что девочка осталась жива. Не иначе как ангел-хранитель вел ее по этой трассе и не позволил попасть под машину», - сказала детский омбудсмен.

Дети Семья Дороги Машины Счастье
06 февраля 2025, 20:14
Приговоренный к четырем годам колонии мужчина спокойно ушел из зала суда в Подмосковье
Unsplash
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Мужчина спокойно вышел из здания Люберецкого суда уже после вынесения приговора. Его признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, сообщили источники телеканала РЕН.

Следствие по данному преступлению велось с прошлого года. Мужчина избил знакомого, притом побои наносил с применением оружия.

После оперативных действий в 2024 году его отпустили. Злоумышленника обязали являться в суд на заседания, он не пропустил ни одного.

Но в среду, 5 февраля, судья наконец вынес ему приговор - четыре года колонии. Вероятно, подсудимый этого не ожидал. Мужчина оделся, предупредил секретаря суда, что отлучится, а затем просто покинул здание и скрылся в неизвестном направлении.

Конвоя в тот момент на месте не было - сотрудников правоохранительных органов не предупредили, что после приговора злоумышленника потребуется взять под стражу. Подмосковная полиция объявила мужчину в розыск. Власти также инициировали проверку конвоиров.

Фигуранты уголовных дел в России сбегали из судов и ранее. В октябре 2024 года обвиняемый также покинул здание суда в Казани после вынесения приговора.

Суд Приговоры Россия Мужчины
06 февраля 2025, 20:11
Подозреваемого в избиении знакомой в Домодедове задержали
РИА «Новости»
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В Подмосковье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью женщине в Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило сообщение из больницы о том, что с телесными повреждениями доставлена женщина 1997 года рождения. Полицейские выяснили, что в одном из домов на улице Курыжова между потерпевшая поссорилась со своим собутыльником, и тот ее избил.

Подозреваемого задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Житель ЯНАО до смерти избил собутыльника и получил девять лет колонии. Мужчина пытался ввести следствие в заблуждение, утверждая, что нашел своего знакомого уже мертвым. Однако его причастность к преступлению доказали. Мужчине назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело Больницы Преступления Избиения

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