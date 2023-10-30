Две воздушные цели сбили над Севастополем. Обломки упали на территорию школы
Российские военные сбили две воздушные цели над Севастополем. Обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Осколки снарядов также рухнули в Инкермане и на Пасечной улице. Развожаев призвал население сохранять спокойствие и не покидать укрытия.
«Все службы продолжают контроль обстановки», - написал глава Севастополя.
До этого в городе объявили воздушную тревогу. Развожаев опубликовал соответствующее предупреждение с алгоритмом действий для населения.
Утром 30 октября жители Севастополя услышали громкие звуки. Губернатор города объяснил, что Черноморский флот начал отбивать предположительную атаку беспилотников.
Средства радиоэлектронной борьбы 24 октября посадили БПЛА в пригороде Севастополя. Тогда горожане также слышали громкие звуки.