Две утечки бытового газа произошли в Челябинской области

В спасательном ведомстве уточнили, что утечка паров из газовых баллонов не сопровождалась горением. Три человека пострадали в деревне Дербишева Аргаяшского района, еще двое, в том числе 16-летний подросток - в СНТ «Узункуль» Сосновского района.

Всех пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи. В МЧС отметили, что при утечках несущие конструкции зданий не были повреждены.

Ранее хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажке в Казани. Никто из жильцов не пострадал. В начале января в Самаре взорвался газовый баллон, в результате травмы получили четыре человека.