Две трансформаторные будки загорелись в Зеленограде
Две мобильные электроподстанции загорелись вечером 21 октября в Зеленограде. Об этом сообщил источник «360».
Произошел разлив масла, пламя распространилось на площадь 50 квадратных метров. Администрация отключила электроэнергию, на месте происшествия работают пожарные.
Очевидцы в Сети сообщили, что пожар произошел на стройплощадке на Георгиевском проспекте. На опубликованных кадрах видны огромные языки пламени, поднимающиеся в небо, и черный дым.
Причины возгорания выясняют, сейчас горит дизельное топливо. Пожару присвоили первый ранг сложности.
Ранее мужчина пострадал при ночном пожаре на юге Москвы, он получил травмы. Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.