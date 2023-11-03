Две школьницы упали с девятиэтажного дома в Волгограде, одна выжила

ЧП случилось в микрорайоне Жилгородок на улице 51-й Гвардейской дивизии. Как сообщили очевидцы, девочкам было 11 и 14 лет. Когда прохожие увидели лежащие на земле тела, то одна из школьниц открыла глаза. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным издания, обе девочки учились в одной школе.

«Мы все в шоке, девочки обе очень хорошие, всегда такие позитивные, хорошие, что могло произойти, вообще никто не знает. <…> У них замечательные учителя, замечательные родители. Что могло стать причиной этого - неизвестно», - рассказали родители детей, знакомых с упавшими подростками.

В правоохранительных органах заявили, что на месте происшествия ведут следственные мероприятия и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в селе Обильном Ставропольского края погибли две школьницы под колесами иномарки. По предварительным данным, девочек сбил 60-летний мужчина.