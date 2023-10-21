Две школьницы пропали в Бурятии — СМИ
Две девочки 16 и 14 лет пропали в Бурятии еще месяц назад, и до сих пор об их судьбе ничего не известно. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
«В Бурятии разыскивают двух пропавших девочек. Школьниц не могут найти уже более трех недель», - сообщил канал.
По его информации, восьмиклассницы ушли из детского дома в селе Бичура и не вернулись. Воспитатели решили, что девочки скоро придут, но этого не случилось.
Следователи 18 октября возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Волонтеры и полиция продолжают поиск школьниц.
Ранее в Свердловской области пропали две школьницы. Сначала, 4 октября, исчезла 14-летняя жительница Октябрьского района Екатеринбурга. А 15 октября 12-летняя школьница в Каменске-Уральском ушла из дома и не вернулась. Поисковые отряды сообщили их приметы. Волонтеры и полиция попросили жителей, которым что-то известно о местонахождении этих девочек, раскрыть информацию по указанным телефонам.