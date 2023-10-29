Две школьницы погибли под колесами иномарки в Ставрополье
Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на двух девочек 14 и 15 лет на пешеходном переходе. Смертельное ДТП произошло в селе Обильном Ставропольского края, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
ЧП произошло вечером 28 октября. По предварительным данным, двух девочек сбил 60-летний мужчина. Школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу.
«В результате автоаварии один ребенок (14 лет) от полученных травм скончался на месте происшествия, второй (15 лет) умер в больнице Георгиевска», - уточнили в ведомстве.
Выяснилось, что водителя более 40 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, большинство из них - превышение скорости.
На месте ДТП работали следователи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранители назначили проверку.
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