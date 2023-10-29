Две школьницы погибли под колесами иномарки в Ставрополье

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ЧП произошло вечером 28 октября. По предварительным данным, двух девочек сбил 60-летний мужчина. Школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу.

«В результате автоаварии один ребенок (14 лет) от полученных травм скончался на месте происшествия, второй (15 лет) умер в больнице Георгиевска», - уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что водителя более 40 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, большинство из них - превышение скорости.

На месте ДТП работали следователи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранители назначили проверку.

Ранее автомобиль Peugeot протаранил остановочный комплекс в Екатеринбурге. Два человека погибли на месте.