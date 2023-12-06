Две школьницы отравились алкоголем в Приморье

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«Двух подростков доставили в больницу с предварительным диагнозом интоксикация. Они находятся в удовлетворительном состоянии, как минимум до конца недели пробудут под наблюдением медиков», - отметили в ведомстве.

В краевом главе МВД уточнили, что в медучреждение попали две девочки 12 лет с «токсическим действием алкоголя тяжелой степени».

«Школьницы и их родители не стояли на профилактическом учете, в поле зрения МВД не попадали. Полицейские начали проверку по факту ЧП», - добавили в министерстве.

Кроме того, в МВД опровергли появившиеся в Сети слухи о якобы гибели одной из перебравших с алкоголем девочек.

В Уфе пять подростков отравились таблетками и алкоголем.

Четверых из них привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.