Две россиянки устроили истерику на борту вылетавшего с Пхукета самолета

По данным издания, речь идет о рейсе ZF 2908 авиакомпании Azur Air. По словам очевидцев, россиянки возмущались из-за жары и снимали все на телефон.

В какой-то момент у одной из них началась паническая атака. Бортпроводники предложили вызвать медиков, но девушки предпочли сняться с рейса.

В итоге вылет самолета вновь отложили - на этот раз из-за выгрузки их вещей скандалисток.

Ранее летевшая из Турции в Москву россиянка устроила дебош. Она приставала к сидевшему рядом пассажиру, кричала, курила электронные сигареты. Другая женщина, будучи в нетрезвом состоянии , скандалила в самолете, летевшем из Москвы в Петербург.