06 декабря 2023, 09:12

Две пенсионерки отправили в нокаут младенца под Орлом

РИА «Новости»
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Две бабушки подрались в Орловской области и случайно нанесли черепно-мозговую травму четырехмесячному внуку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ЧП произошло в Мценске. Бабушку оставили посидеть с правнуком, она вместе с ребенком пошла в гости к своей сестре.

Пожилые женщины выпили, после чего между ними возник конфликт и началась драка. Бабушка сообщила, что сестра накинулась с кулаками на нее и ребенка.

В результате потасовки последний получил закрытую черепно-мозговую травму головы, его доставили в детскую больницу в Орле. Кроме того, у младенца зафиксировали огромный синяк под глазом. Полиция начала проверку пенсионерок.

В Москве задержали молодую мать по подозрению в избиении годовалого ребенка. Она призналась, что вместе с сожителем регулярно избивала младенца в квартире на Новокуркинском шоссе, а также не всегда его кормила. Следователи завели уголовное дело по статье «Истязание».

Дети МВД РФ
06 декабря 2023, 09:08
ДТП с двумя автомобилями перекрыло движение по улице Удальцова в Москве
РИА «Новости»
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Два автомобиля попали в ДТП в районе дома №2 на улице Удальцова в Москве, сообщила пресс-служба столичного дептранса. В результате движение по единственной полосе в сторону проспекта Вернадского оказалось перекрыто.

На месте происшествия работают специальные службы. Все обстоятельства и причины аварии уточняются.

Ранее крупное ДТП с пострадавшими произошло на 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани - Темрюк в Краснодарском крае. Участниками аварии стали маршрутка и бензовоз. Травмы, по последним данным, получили 16 человек.

ДТП Москва 2023
06 декабря 2023, 08:40
Замначальника УМВД по Новосибирску задержали правоохранители
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали заместителя начальника управления МВД по Новосибирску Александра Захарова. Об этом со ссылкой на источник сообщило NGS.

По данным собеседника издания, задержание Захарова может быть связано с нелегальным игорным бизнесом. NGS напомнило, что в регионе расследуются дела, связанные с игорным бизнесом.

В частности, 20 декабря прошлого года в Новосибирске был задержан начальник Центрального ОЭБиПК Александр Умеров. Его обвинили в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) от представителей игорного бизнеса.

Источники издания указали, что в ноябре 2023 года Умерова отпустили из-под стражи. Бывший высокопоставленный полицейский начал сотрудничать со следствием, после чего началась череда новых задержаний новосибирских силовиков.

Ранее стало известно о задержании в Челябинске следователя по подозрению в получении взятки.

Полиция
06 декабря 2023, 08:24
Женщина погибла при пожаре в захламленной квартире на северо-западе Москвы
РИА «Новости»
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В квартире дома в Митино на северо-западе Москвы произошел пожар. Жертвой ЧП стала женщина, сообщил источник «360».

Вызов поступил в экстренные службы в 06:35. По словам источника, в подъезде 16-этажного дома на улице Барышиха шел дым, с нижних этажей слышались крики.

Очаг возгорания был в двухкомнатной сильно захламленной квартире на пятом этаже. Пожар потушили на площади четырех квадратных метров. Горели личные вещи и мебель. Погиб один человек - женщину обнаружили в коридоре квартиры. В подъезде произошло сильное задымление.

Ранее в пятиэтажке на улице Багрицкого на западе Москвы погибла 90-летняя пенсионерка. Слепая женщина находилась в квартире, когда на кухне начался пожар. Она не смогла выйти наружу.

Пожары Москва 2023
06 декабря 2023, 03:44
Число пострадавших в аварии на Кубани выросло до 16 человек
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Число пострадавших в результате аварии с участием маршрутки и бензовоза, столкнувшихся на 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани — Темрюк в Краснодарском крае, возросло до 16. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

Число пострадавших в результате аварии с участием маршрутки и бензовоза, столкнувшихся на 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани - Темрюк в Краснодарском крае, возросло до 16. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

«Сегодня во второй половине дня на автодороге А-289 произошла авария с участием бензовоза марки „Камаз“ и маршрутного автобуса IVECO. По оперативным данным, пострадали 16 человек, трое погибли на месте», - сказано в сообщении.

На место аварии вылетела санитарная авиация. Всех пострадавших доставили в центральную больницу Славянска-на-Кубани для оказания медицинской помощи.

Ранее региональная прокуратура сообщила, что жертвами аварии с «Газелью» и бензовозом на кубанской трассе стали два водителя и пассажир маршрутного автобуса. Столкновение, по предварительным данным, произошло из-за выезда маршрутки на встречную полосу. Изначально сообщалось о трех погибших и семи пострадавших.

ДТП Россия Краснодарский край

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