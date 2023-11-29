29 ноября 2023, 08:42

Две матери в Екатеринбурге устроили кровавую потасовку на пороге детсада из-за переписки в соцсети

РИА «Новости»
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Две екатеринбурженки подрались возле дверей детского сада, куда пришли за детьми. Причиной кровавой потасовки стала переписка в соцсети, сообщил уральский портал Е1.ru.

«Она меня подкараулила, напала сзади, повалила на пол, била головой об стенку. А когда я уже была вся в крови, приставила мне нож к щеке», - рассказывала пострадавшая Анастасия.

В больнице у нее диагностировали переломы нижней стенки орбиты и носа. Других травм не выявили. Женщина пошла в полицию, сотрудники правоохранительных органов начали проверку, после которой вынесут решение.

Вторая участница конфликта Мария заявила, что оппонентка лжет. По ее словам, никакого ножа не было и смертельных угроз она не делала. Собеседница издания подтвердила, что потасовка произошла из-за того, что Анастасия нагрубила ее мужу в Сети, а вместо извинений назвала всю семью идиотами.

«Я потребовала, чтобы она повторила оскорбления мне в лицо. Но вместо этого она меня оттолкнула, и завязалась драка», - поделилась Мария.

В детском саду сказали, что ничего не знали о конфликте женщин. С обеими мамами у дошкольного учреждения хорошие отношения.

Ранее в Екатеринбурге беременная женщина попала в больницу после конфликта в общественном транспорте. В трамвае на будущую мать напала другая пассажирка и ударила ее в живот. Водитель остановил транспорт и вызвал скорую.

Дети Екатеринбург Полиция
29 ноября 2023, 05:48
Пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину спустя неделю нашли в Екатеринбурге
Freepik
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Мужчину, пропавшего при загадочных обстоятельствах почти неделю назад, нашли в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание E1.ru.

Авторы статьи рассказали, что 44-летний Андрей Чазов должен был посетить родственников в Кировском районе. Родные ожидали его 22 ноября, однако в назначенный день мужчина не приехал. Перед пропажей он связался с незнакомой девушкой в соцсети «ВКонтакте» и попросил денег на проезд. В итоге мужчина исчез, не дождавшись ответа.

Позже родственники мужчины обратились в правоохранительные органы.

Уже 28 ноября волонтеры заявили о завершении поисков Чазова. По их словам, пропавший жив, он сам вышел на связь с родственниками. Других подробностей в поисковом отряде не рассказали.

Ранее в Москве нашли мужчину, который пропал после ссоры с девушкой. Он отключил телефон и ушел в неизвестном направлении. Семья исчезнувшего начала волноваться и обратилась к волонтерам. Позже парня нашли в Обнинске в Калужской области.

Екатеринбург
29 ноября 2023, 01:43
Сотрудника ГИБДД нашли мертвым после корпоратива в Свердловской области
РИА «Новости»
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В городе Новая Ляля Свердловской области нашли тело сотрудника ГИБДД Андрея Сальникова. Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила изданию E1.ru, что смерть офицера не связана со служебной деятельностью.

«ЧП не было связано со служебной деятельностью. Офицер находился в плановом отпуске, и в момент обнаружения был без форменного обмундирования», - сообщили в ведомстве.

Супруга погибшего сообщила изданию, что в этот день полицейский находился на стрельбище на корпоративе. Согласно официальной версии, Сальников скончался от переохлаждения.

Проверку проводит Верхотурский следственный отдел, они провели осмотр места происшествия, а тело сотрудника направили на экспертизу. Следователи опросили очевидцев. Предварительно, смерть некриминальная, мужчина умер от переохлаждения.

В Кировской области две школьницы скончались после вечеринки с вейпами и снюсом. Их тела обнаружила мать одной из девочек.

В городе Новая Ляля Свердловской области нашли тело сотрудника ГИБДД Андрея Сальникова. Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила изданию E1.ru , что смерть офицера не связана со служебной деятельностью.

ГИБДД
29 ноября 2023, 00:40
Мать найденной в сугробе девочки из Серова рассказала о самочувствии ребенка
Unsplash
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Двухлетняя девочка из Серова, которую нашли в сугробе без сознания, сейчас лежит в реанимации. Об этом сообщила мать ребенка в беседе с Е1.

По ее словам, в день происшествия она оставила девочку со своей старшей 13-летней дочерью, которая до этого неоднократно следила за маленькой сестрой. Раньше дети отлично справлялись, но в этот раз вторая дочь уснула, поэтому двухлетняя девочка осталась без присмотра.

По мнению матери, старшая дочь была на втором этаже дома и младшая пошла искать взрослых на улицу. Только через несколько часов ее в снегу обнаружил отец.

Сейчас за жизнь девочки борются медики, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Девочка пережила клиническую смерть и кислородное голодание, рассказала женщина.

«Меня не пускают к ней, она в реанимации. Сказали, пустят, когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее, стабильное», - заявила мать ребенка.

Ранее трехлетняя девочка насмерть замерзла во дворе частного дома под Челябинском. Ребенок страдал от лунатизма.

Дети
29 ноября 2023, 00:26
Подростков в Харьковской области облили бензином и подожгли
Unsplash
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Неизвестный в Харьковской области облил бензином и поджег компанию подростков. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».

По данным СМИ, четыре девушки и один парень сидели за столиком, когда к ним подошел местный безработный, злоупотребляющий алкоголем. Почему мужчина напал на молодых людей - неизвестно.

Начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что злоумышленник мгновенно облил детей бензином, поджег жидкость, и уже через секунду вся компания оказалась в огне.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Станичное. От действий неизвестного пострадали все пятеро детей. Самому младшему - 11 лет, самому старшему - 17. Подозреваемого задержали.

Похожая история ранее произошла в России. Двое подростков из Екатеринбурга облили бензином своего 13-летнего знакомого и подожгли его. Ребенок получил 50% ожогов тела. По словам матери мальчика, его два раза «вытащили с того света».

Дети Украина Харьков

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